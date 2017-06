Autobom Kiev doodt Oekraïense inlichtingenofficier

Een hoge officier van de Oekraïense militaire inlichtingendienst is dinsdagmorgen in Kiev om het leven gekomen toen een bom afging in zijn auto. Dat heeft de politie van de Oekraïense hoofdstad bekendgemaakt. Het ministerie van Defensie spreekt van een terreurdaad. Nog onbekend is wie daarvoor verantwoordelijk zou zijn.

Bewakingsbeelden waarop de bomexplosie te zien zou zijn.

De explosie vond plaats in het district Solomjanski, in het westen van Kiev. De politie meldde aanvankelijk alleen dat er een Mercedes was ontploft. Later bevestigde Defensie dat het slachtoffer kolonel van de militaire inlichtingendienst Maksim Sjavopal was. Hij was volgens Oekraïense media het hoofd van de commandotroepen van de inlichtingendienst. Twee mensen raakten bij de aanslag lichtgewond.

Drie autobommen

Sjavopal is de derde persoon binnen een jaar die in Oekraïne om het leven is gekomen door een autobom. Eind maart kwam in havenstad Marioepol een luitenant van veiligheidsdienst SBU om door een explosie in zijn auto. Volgens de SBU was die moordaanslag het werk van pro-Russische separatisten.

De Wit-Russische journalist Pavel Sjeremet overleed bijna een jaar geleden. Zijn auto ontplofte terwijl hij door het centrum van Kiev reed. Sjeremet, een populaire radiopresentator, zette zich in voor mensenrechten en was kritisch op de autoriteiten in Wit-Rusland, Oekraïne en Rusland.

Op bewakingsbeelden van de nacht voor de aanslag was te zien hoe iemand iets onder de auto van Sjeremet plaatste. Journalisten die ontbrekende beelden opdoken, kwamen erachter dat er zich meer verdachte figuren ophielden rond het voertuig. Eén van hen bleek een voormalig lid van de geheime dienst. Eenmaal door de journalisten geconfronteerd, ontkende die betrokkenheid.