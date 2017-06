Zwerver langs de Europese velden maakt de Goal van het Weekend

Liefst 29 jaar geleden al weer was het dit weekend dat Marco van Basten die ene goal maakte. Een zaterdagmiddag in München; onvergetelijk.

Het voetbal loopt nu echt op z’n eind. Althans hier, in Europa. De natte wind die de Confederations Cup is daargelaten, valt er hier nog bar weinig te beleven. Ondanks de lopende competities in bijvoorbeeld Brazilië en Scandinavië is dit de voorlaatste Goal van het Weekend van 16/17. Na volgend weekeinde neme we even een zomerpauze.

Nadien zullen we deze man wat vaker gaan tegenkomen: Hirving ‘Chucky’ Lozano. De nieuwbakken PSV’er hielp Mexico aan de halve finale van de zojuist genoemde Confederations Cup. En ook van de nummer 2 van deze week zullen we ongetwijfeld meer gaan meemaken.

Het Duitse team op dat toernooi is trouwens beangstigend goed voor een totale B-garnituur. Kerem Demirbay had dan ook een prima goal tegen Kameroen.

3. Ike Opara (LA Galaxy v KANSAS CITY 0-2)

De vergissing van deze goalie is zo mogelijk even amusant als de praktische oplossing die Opara vindt voor het gegeven dat hij onhandig gepositioneerd staat ten opzichte van het doel. Het gaat niet goed met de Galaxy en het optreden van doelman Clement Diop helpt dan ook niet. Maar alle egards voor Ike Opara in dezen:

2. Bruma (Macedonië v PORTUGAL 0-2)

Bruma gaan we vaker tegenkomen nu hij Champions League gaat spelen met Red Bull Leipzig. PSV lonkte enige tijd naar zijn diensten maar Galatasaray kon zeker 15 miljoen verwachten vanuit Duitsland; dan is het gauw bekeken. Dit weekend op het EK onder 21:

1. Diego (FLAMENGO v Chapecoense 1-0)

Ooit behoorde hij tot de rafeleindjes van de Europese top. Spelend voor Porto, Werder Bremen, Wolfsburg en later Juventus, Atletico Madrid en Fenerbahce werd het met Diego nooit helemaal wat het had kunnen zijn. Toch pas 32 jaar oud en voor de vijfvoudig Braziliaans kampioen nog van grote waarde: