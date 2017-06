Zes doden en tientallen vermisten bij bootongeluk Colombia

Bij een ongeluk met een toeristenboot bij de Colombiaanse stad Medellin zijn zeker zes doden gevallen, zo meldt AP. Op het moment van het ongeluk zouden er zo’n 160 toeristen op het schip hebben gezeten, 31 van hen worden nog vermist. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk.

Het schip zonk zondagmiddag (lokale tijd) op het Peñol-Guatapéreservoir, een stuwmeer ten oosten van Medellin. Vanwege een nationale feestdag op maandag hebben veel Colombianen een lang weekend, waardoor het druk was bij het meeer. De boot was net begonnen aan een rondvaart over het reservoir toen er een luide ontploffing plaatsvond bij de toiletten. Door de klap viel de stroom uit en zonk het schip in enkele minuten. Op video’s op sociale media is te zien hoe opvarenden in paniek het dek verlaten, en hoe het turquoise-gele schip heen en weer schudt.

Met helikopters en schepen zoeken brandweer, kustwacht en de luchtmacht naar overlevenden. Plezierboten, jetski’s en andere toeristen voeren richting de rampplek en trokken drenkelingen op het droge. Waardoor de explosie is veroorzaakt, is nog niet bekend.

Veel onduidelijk rond ongeluk

De omstandigheden van het ongeluk roepen de nodige vragen op. Zo stelde een onafhankelijk journalist dat het schip een maand geleden kampte met problemen, en dat het misschien nog niet klaar was om het water weer op te gaan. Ook droeg geen van de overlevenden een reddingsvest en was er geen passagierslijst beschikbaar.