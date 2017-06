Zalm volgt Tjeenk Willink op als informateur

Oud-minister Gerrit Zalm (VVD), tot begin dit jaar bestuursvoorzitter bij ABN AMRO, volgt Herman Tjeenk Willink deze week op als informateur. Dat zeggen bronnen in Den Haag.

Tjeenk Willink had al bij zijn aantreden, eind mei, laten weten dat hij het niet als zijn opdracht zag om een nieuwe, formele onderhandelingsronde te leiden. Hij wilde die alleen weer op gang brengen, nadat de formatiepoging met VVD, CDA, D66 en GroenLinks voor het eerst was mislukt. Nu de ChristenUnie formeel gaat mee onderhandelen in plaats van GroenLinks, vindt Tjeenk Willink dat zijn werk erop zit.

Vooral de VVD had er volgens betrokkenen op aangedrongen dat Tjeenk Willink zou doorgaan. Bij de anderen aan tafel was er geen dringende wens om iemand van de eigen partij naar voren te schuiven als informateur. De oud-vicepresident van de Raad van State houdt er volgens ingewijden nu toch mee op.

Tjeenk Willink ontvangt op maandag nog wel zeven fractievoorzitters van partijen die niet mee onderhandelen, om te horen wat zij voor de volgende ronde belangrijk vinden. Thierry Baudet (Forum voor Democratie) spreekt hij alleen telefonisch omdat Baudet in het buitenland is. PVV-leider Geert Wilders heeft laten weten dat hij geen behoefte heeft aan een gesprek met Tjeenk Willink.

Die spreekt op dinsdag ook nog met de fractievoorzitters van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie en presenteert dan zijn eindverslag aan de Tweede Kamer.