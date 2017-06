We moeten niet doen of elektrisch rijden gratis is

Mijn factcheck over elektrische auto’s zorgt kennelijk voor enig tumult. Even voor de duidelijkheid: het gaat niet over voor of tegen elektrisch rijden. Ik maak duidelijk dat de stelling niet gebaseerd is op ‘echt’ onderzoek, maar op een Zweedse studie op basis van bestaande literatuur. Vervolgens heb ik met TNO-deskundige Ruud Verbeek de cijfers doorgenomen.

Ruud Verbeek schreef mee aan een studie van TNO uit 2015 die veel leek op die van de Zweden. Hij plaatst allerlei kritische kanttekeningen plaatst bij wat de Zweden schrijven. Met als belangrijkste, dat deze studie GEEN aanleiding is om elektrisch rijden te ontmoedigen.

Aan de hoge kant

Hij vindt de cijfers te hoog en de aannames overdreven. Door bijvoorbeeld een Tesla S te vergelijken met een simpele auto en uit te gaan van jaarlijks niet veel meer dan 12.000 kilometer, komt de elektrische auto inderdaad niet goed weg. Die 8 jaar waar de Zweden van uit gaan voordat je rendement hebt van je Tesla is daardoor overdreven.

Tesla S rijders zijn waarschijnlijk eerder vergelijkbaar met mensen die in het verleden een luxe-diesel reden. En die doen al gauw 30.000-40.000 kilometer per jaar. In dat geval wordt de ‘terugverdientijd’ van de elektrische auto al na een paar jaar bereikt.

Uiteindelijk blijft het slotoordeel altijd weer een lastige afweging. ‘Grotendeels waar’ is misschien een beetje veel eer voor de stelling. Maar het alternatief: grotendeels onwaar vond ik te ver gaan.

Want we moeten natuurlijk niet doen alsof elektrisch rijden gratis is, als het om klimaat gaat. Accu’s zijn niet schoon, ook niet als ze met ‘schone energie’ in elkaar worden gezet. Veel beter voor het klimaat dan een elektrische auto is geen auto. Alle huidige auto’s vervangen door elektrische lijkt me uiteindelijk geen optie, in een wereld waar de middenklasse in opkomende economieën zich graag een westerse levensstijl aanmeet – een recht dat niemand ze kan ontzeggen.

Hieronder kan gereageerd worden.