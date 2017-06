Wankele meerderheid na akkoord voor May

Een parlementaire meerderheid halen bij de stembus lukte Theresa May niet. Daarom koopt ze er een. De Britse premier en leider van de Conservatieven belooft komende twee jaar één miljard pond extra uit te trekken voor Noord-Ierland in ruil voor steun van de tien Lagerhuisleden van de Democratic Unionist Party. De DUP treedt niet toe tot de regering, maar geeft steun aan de Conservatieven bij belangrijke stemmingen, zoals moties van wantrouwen, begrotingsvoorstellen en alle wetgeving die met Brexit te maken heeft.

Dat staat in een bondig document waarin de Tories en de DUP hun afspraken op schrift stelden en dat het May mogelijk maakt verder te regeren na de blamage bij de verkiezingen. Uit het akkoord blijkt dat May stevig heeft moeten inleveren. Tijdens de verkiezingingscampagne wilde ze een eind maken aan de gegarandeerde hoogte van pensioenopbouw, wat de DUP niet wil. May wilde de bijdrage voor ouderen in de winter in stookkosten inkomensafhankelijk maken. Niks daarvan, zegt de DUP. De één miljard extra gaat naar gezondheidszorg, onderwijs en infrastructuur in Noord-Ierland

Het akkoord verschaft May enige parlementaire zekerheid, maar de deal is hoogst omstreden. Critici binnen haar partij en bij Labour vinden dat May de politieke stabiliteit in Noord-Ierland op het spel zet door samenwerking met de unionisten aan te gaan. De Britse regering hoort nimmer partij te kiezen tussen unionisten, die willen dat Noord-Ierland een onlosmakelijk onderdeel van het Verenigd Koninkrijk blijft en nationalisten als Sinn Féin, die willen dat Ierland eens moment wordt herenigd.

Goede Vrijdagvredesakkoord

May tracht in het akkoord een formule te vinden. Nee, de regering kiest geen kant, maar haar Conservatieve partij is altijd voorstander geweest van een Verenigd Koninkrijk met Noord-Ierland erbij. In de deal beloven de Tories en de DUP de voorwaarden van het Goede Vrijdagvredesakkoord te eerbiedigen. Om de neutraliteit van de regering te benadrukken mag de Britse minister van Noord-Ierse zaken ook geen vergaderingen bijwonen waarin DUP en Tories beleid coördineren.

Met de DUP erbij heeft May een flinterdunne parlementaire meerderheid. Of ze met de werkafspraken ook rust en stabiliteit krijgt is twijfelachtig. De machtige Schotse Conservatieven (13 zetels in het Lagerhuis) zijn veel progressiever dan de DUP en hebben vraagtekens bij de deal. Tientallen Tories staan een zachtere Brexit voor dan May en de DUP voor ogen hebben. Een grote ruzie binnen de partij en het kan nog steeds snel afgelopen zijn met het premierschap van Theresa May.