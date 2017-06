‘Van wat je bij Whole Foods afrekent voor drie producten kan gezin week lang eten’

De aanleiding

NRC-redacteur Marc Hijink schreef vorige week in zijn wekelijkse techcolumn over het bod van Amazon op supermarktketen Whole Foods. Hij beschrijft Whole Foods als een supermarkt waar je een hartverzakking krijgt van de prijzen. Hij schrijft: „Van wat je bij Whole Foods afrekent voor peulvruchtenpasta, shampoo van scharreleieren en een biologisch biertje kan een doorsnee gezin een week lang eten.” We checken of dat rekensommetje wel klopt.

Waar is het op gebaseerd?

Hijink zegt dat zijn bewering bedoeld was als humoristische overdrijving. „Maar de overdrijving is niet volledig uit de lucht gegrepen. Ik baseer het op de keren dat ik boodschappen deed bij Whole Foods.” Verder noemt hij stukken van Business Insider en Investopedia over de hoge prijzen bij Whole Foods.

En, klopt het?

We gaan prijzen checken bij de Whole Foods in Brooklyn, New York. Een sixpack biologisch bier kost tussen de 10 en 12 dollar. Maar er zijn ook speciaal biertjes die je in de supermarkt zelf in blikjes kan tappen. Voor 1.900 ml betaal je, afhankelijk van het merk, tussen de 15 en 23 dollar. We vinden geen shampoo van scharreleieren, maar de meest luxe shampoo die we wel vinden is Acure shampoo, in de geuren Marula/Mint, Coco Oil/Keratin en Argan/Avocado. Prijs: 19,99 dollar voor een flesje van 709 milliliter. Dan de pasta, de duurste is de biologische pasta van Simply Legumes, 8,99 dollar voor een pakje.

Als je alle duurste producten bij elkaar optelt, kom je uit op: 23 dollar voor speciaal bier + 19,99 dollar voor de shampoo + 8,99 dollar voor de pasta = 51,98 dollar. Dat is ongeveer 46,45 euro.

Is Whole Foods daarmee erg duur? We checken de prijzen van dit soort producten ook even bij de Albert Heijn. De duurste bier die we vinden is Corona extra: 10,94 euro voor een sixpack. De meest luxueuze shampoo is van Dermolin, prijs: 12,55 euro voor een flesje van 400 ml. Een chique biologische zeewiertagliatelle kost per pakje 4,95 euro. Bij elkaar is dat: 28,44 euro.

Dus ja, wat deze producten betreft is Whole Foods wel duurder dan de Nederlandse supermarkt. Vorig jaar rapporteerde bank en financieel onderzoeksbureau Wedbush Securities ook dat Whole Foods zo’n 15 procent duurder is dan andere Amerikaanse supermarktketens, het vlees bij de Whole Foods is zelfs zo’n 40 procent duurder. Komiek en presentator John Oliver gaf in 2015 Whole Foods ervan langs omdat ze 6 dollar voor een flesje aspergewater rekende.

Dan een doorsnee Nederlands gezin, dat overigens niet bij Whole Foods kan winkelen omdat de keten (nog) niet in Nederland zit. Volgens cijfers van het Nibud en het Voedingscentrum kosten minimale voedselwaren voor een gezin van twee volwassenen en een kind tussen 1 en 3 jaar 14,30 per dag.

Een week boodschappen voor dit gezin kosten iets meer dan 100 euro, ruim de helft meer dan de 46,45 euro voor de drie boodschappen bij Whole Foods. Een alleenstaande kan wel een week leven van de uitgave bij Whole Foods. Volgens het Nibud heb je als alleenstaande 44,38 euro nodig om een week in leven te blijven.

Conclusie

De Whole Foods is zeker een prijzige supermarkt, maar van de drie producten die Hijink in zijn column noemde kan een doorsnee gezin niet een week leven. Hooguit een half weekje. We beoordelen de bewering als onwaar.

Met medewerking van Hans Klis Ook een bewering zien langskomen die je gecheckt wilt zien? Mail nrccheckt@nrc.nl of tip via Twitter met de hashtag #nrccheckt