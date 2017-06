Twintig jaar Potter is ook online reden voor feest

Op 26 juni 1997 is het een gebeurtenis die geen mens opvalt. Dan verschijnt in Groot-Brittannië Harry Potter and the Philosopher’s Stone, het debuut van de onbekende schrijfster J.K. Rowling. Niemand heeft enig vermoeden van de enorme populariteit die tovenaarsleerling Harry staat te wachten.

Twintig jaar later heeft het boek niet alleen zes zeer succesvolle vervolgdelen voortgebracht, maar ook negen bioscoopfilms, videogames, een toneelproductie, pretparkattracties en een eindeloze hoeveelheid Potter-merchandise. Vele miljoenen fans zijn groot geworden met één been in de toverwereld van Rowling, die door haar boekenreeks van de bijstand naar ongekende rijkdom werd gekatapulteerd.

De twintigste verjaardag van Harry Potter is dan ook geen gebeurtenis die ongemerkt voorbij gaat. Neem bijvoorbeeld dit filmpje op de officiële YouTube-account van J.K. Rowling, met daarin de tekstuele hoogtepunten uit de Potterboeken:

Op Twitter is (uiteraard) de hashtag #HarryPotter20 trending. Sterker nog, het sociale-mediaplatform lanceerde voor de gelegenheid zelfs een speciale emoji:

Have you seen that #HarryPotter20 has its very own emoji yet? 😍 Tell us how you’ll be celebrating today using #HarryPotter20 pic.twitter.com/N7h1MIOW8U — Bloomsbury UK (@BloomsburyBooks) 26 juni 2017

Facebook kon niet achterblijven. Wie op de site de naam ‘Harry Potter’ intikt, merkt dat de tekst automatisch de kleur krijgt van diens schoolafdeling Griffoendor. Een klik op de naam van de beroemde tovenaar zet vervolgens een animatie van een toverstaf in werking.

Ook de traditionele media komen met een Potter-eerbetoon. Zoals de BBC, die een filmpje heeft gemaakt waarin een verslaggeefster locaties uit het boek bezoekt.

The Guardian pakt uit met een flinke Potterproductie. Zo zijn er een reeks portretten van megafans, en een Potterquiz. Wie daarop niet goed scoort, kan zijn kennis bijschaven met een artikel met twintig Potterfeiten. Een exemplaar van de eerste druk van The Philosopher’s Stone blijkt tegenwoordig bijna 35.000 euro op te brengen.

Kruiswoordpuzzel

The New York Times verwerkte Harry Potter-verwijzingen in zijn dagelijkse kruiswoordpuzzel. Op de site van die krant is ook de originele recensie terug te lezen. “Grappig, ontroerend en indrukwekkend”, noemt de boekenredacteur het boek, dat in de VS verkocht wordt als Harry Potter and the Sorcerer’s Stone.

En NRC? Dat pikt de beginnende Potterrage begin 1999 voor het eerst op. De recensie vat de charme van De Steen der Wijzen, zoals het het eerste Potterdeel in het Nederlands heet, als volgt samen: