Twee jaar na bevrijding Rijke is ook Zweedse metgezel vrij

Een Zweed die bijna zes jaar geleden in het noorden van Mali werd ontvoerd door sympathisanten van Al-Qaeda, is vrijgelaten. Dat heeft de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken, Margot Wallstrom, maandag bekendgemaakt.

De 42-jarige Johan Gustafsson werd op 25 november 2011 gekidnapt tijdens een motortocht in de buurt van Timboektoe, samen met de Nederlandse machinist Sjaak Rijke en een Zuid-Afrikaan. Die laatste zit nog steeds vast. Een Duitser die zich bij de ontvoering verzette en weigerde in een vrachtwagen te stappen, werd ter plekke doodgeschoten. De Nederlander Rijke werd in april 2015 bevrijd door Franse commando’s.

Magreb

In een verklaring na zijn vrijlating liet Rijke weten tijdens zijn gevangenschap zware fysieke en mentale ontberingen te hebben doorstaan. „Op enkele incidenten na ben ik goed verzorgd. Het leven in de woestijn is zwaar, voedsel is vaak schaars en daardoor eenzijdig”, schreef hij.

Volgens de Zweedse radio vroegen de ontvoerders, waarschijnlijk behorend tot de terreurgroep AQIM (Al-Qaeda-in-de-Islamitische-Maghreb) vijf miljoen dollar losgeld voor Gustafsson, maar is daar niet op ingaan. In een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken staat slecht dat de vrijlating er is gekomen na „uitgebreide inspanningen”.