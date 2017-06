Tjeenk Willink wil niet verder als informateur

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zullen het bij hun poging een nieuw kabinet te vormen vermoedelijk moeten stellen zonder Herman Tjeenk Willink. Hij wil stoppen als informateur.

Het 'motorblok' van VVD, CDA en D66 heeft nog geprobeerd Tjeenk Willink te overtuigen om door te gaan. De 75-jarige minister van Staat is echter vastbesloten zijn taak naast zich neer te leggen. Hij vindt dat de onderhandelingen een nieuwe informateur nodig hebben, nu ze in een andere fase zijn aanbeland.

Maandag en dinsdag voert Tjeenk Willink afsluitende gesprekken met alle partijleiders, behalve Geert Wilders, die voor zijn uitnodiging bedankte.

Tjeenk Willink volgde eind mei demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Edith Schippers op als informateur. Onder haar begeleiding waren de formatieonderhandelingen tussen het motorblok en GroenLinks stukgelopen. Tjeenk Willink probeerde de partij van Jesse Klaver weer aan tafel te krijgen, maar dat mislukte.

Nadat de PvdA, PVV en SP definitief waren afgevallen, bleef alleen de ChristenUnie over als mogelijke onderhandelingspartner voor VVD, CDA en D66. Tussen D66 en CU was de sfeer slecht, nadat D66-leider Alexander Pechtold zijn CU-collega Gert-Jan Segers eerder hard had afgewezen. Vorige week kreeg Tjeenk Willink toch voor elkaar dat die vier partijen gaan proberen met elkaar een regeerakkoord te smeden.