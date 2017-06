Minstens 25 migranten omgekomen in Niger

Minstens vijfentwintig migranten zijn afgelopen weekend overleden in de woestijn in Niger nadat ze waren achtergelaten door smokkelaars. Tientallen mensen werden op tijd gevonden door het Nigerese leger. Dat heeft een legerwoordvoerder op maandag bekendgemaakt, schrijft AFP.

Volgens de BBC gaat het om een veel dodelijkerer incident, en zouden er zo’n vijftig migranten zijn omgekomen. De lokale krant Aïr Info schrijft dat er “meerdere tientallen lichamen zijn begraven door het leger”.

De groep bestond in totaal uit zeventig migranten die met drie auto’s vanuit Agadez onderweg waren naar Libië. Midden in de woestijn werden ze zonder water en eten achtergelaten door hun smokkelaars.

De slachtoffers komen allemaal uit West-Afrika. Overlevenden zeggen dat ze gedwongen waren medereizigers dood achter te laten in de woestijn, en konden niet precies zeggen om hoeveel doden het zou gaan.

Agadez is een belangrijke tussenstop voor Afrikanen die via Libië naar Europa willen migreren. De reis door de woestijn is buitengewoon gevaarlijk. Begin juni werden er in Niger nog tientallen doden gevonden. In mei werden er zo’n veertig West-Afrikanen gered door het Nigerese leger in het noorden van het land.