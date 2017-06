De Thuiskok: Hype uit Hawaï

Toen ik voor het eerst door mijn vriendin werd meegenomen naar een tent waar ze poké bowls serveerden, dacht ik oprecht dat ik sushi zou krijgen in de vorm van Pokémonballen. U weet wel, van die rood-witte ballen waarin ze in de bekende animatieserie Pokémon mee vangen. Ik bleek er niet eens zo erg naast te zitten. Niet dat het van Hawaï afkomstige poké iets te maken heeft met de Japanse Pokémon, maar wat betreft het sushigedeelte van mijn gok zat ik in de buurt.

Poké is een traditioneel en eeuwenoud Hawaïaans recept waarbij verse, rauwe vis wordt gecombineerd met zeewier en zeezout. Sinds vorig jaar is het wereldwijd een van de populairste culinaire trends, en wordt de rauwe vis gemarineerd in een kom met (sushi)rijst en groente of andere toppings geserveerd.

In eerste instantie vond ik poké niet meer dan een luie variant van sushi. Je gebruikt immers dezelfde ingrediënten en hoeft ze alleen niet meer in een blad nori op te rollen. Een geniale marketingtruc gezien het succes, maar desalniettemin een truc. Van die opvatting ben ik inmiddels teruggekomen. Het feit dat je poké in een kom doet, het geeft je veel meer vrijheid om smaken en ingrediënten toe te voegen. Zo heb ik het eerste recept uit Poké, van Celia Farrar en Guy Jackson, volgens de aanwijzingen gemaakt, maar er vervolgens ook avocado, ingelegde komkommer, zeewiersalade en nori aan toegevoegd. Gewoon, omdat ik daar zin in had. Het smaakte fantastisch.

Farrar en Jackson zijn trouwens twee Britten die bevangen zijn geraakt van de pokéhype, en sindsdien hun eigen pokébedrijfje zijn begonnen in het Verenigd Koninkrijk. Wat ze leuk doen in hun boek is dat ze zich niet beperken tot klassieke pokégerechten, maar ook recepten aanreiken voor allerlei Hawaïaanse toppings, drankjes en bijbehorende snacks. Zo kunt u thuis uw eigen pokéfeestje bouwen.

Het fijne van poké bowls is dat ze zo in elkaar zijn gedraaid. Voor de simpelste recepten is het een kwestie van sushirijst koken en laten afkoelen, vis marineren en groente snijden, en dat in een kom doen. Met al die extra recepten uit Poké kunt u het vervolgens net zo moeilijk maken als u zelf wilt. Als de afgelopen week een indicatie was van hoe warm onze zomer wordt, dan kan ik de frisse smaken van dit koude gerecht van harte aanbevelen.