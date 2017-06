Het seizoen van Verstappen: teleurstelling, woede, frustratie en verwijten

Niet eerder in zijn nog jonge carrière in de Formule 1 heeft Max Verstappen in korte tijd zoveel malaise meegemaakt. Zondag viel hij in Azerbajdzjan voor de tweede race op rij uit, de vierde keer in de afgelopen zes races. Weer waren het motorproblemen, weer gebeurde het in kansrijke positie. Na de race werd er vooral op sociale media veel gevraagd, geconstateerd en gesuggereerd. Een reactie op vier terugkerende opmerkingen.

1. „Waarom overkomen deze problemen Ricciardo niet?”

Ricciardo heeft wel degelijk ook problemen gehad dit seizoen. Als je puur naar de motor als schuldige kijkt, dan is Verstappen slechts één keer vaker uitgevallen dan zijn teamgenoot. Ricciardo overkwam het al in de eerste grand prix van het seizoen, zijn thuisrace in Melbourne. Verstappen moest zijn auto parkeren in Canada, twee weken geleden, en zondag in Azerbajdzjan. Beiden vielen daarnaast één keer uit met remproblemen: Verstappen in Bahrein, Ricciardo in Rusland. Wel moest Verstappen twee keer andere teleurstellingen verwerken: in Barcelona werd hij in bocht één de race uit getikt, in Monaco pakte de pitstopstrategie van Red Bull nadelig voor hem uit.

Dat het allemaal véél erger lijkt voor Verstappen, heeft ook te maken met de momenten waarop hij pech had. Toen Ricciardo uitviel in Australië reed hij achteraan, Verstappen leek in Canada en Azerbajdzjan op weg naar – in ieder geval – het podium.

„Het is puur het verschil tussen pech en geluk”, zegt oud-coureur Jan Lammers. „Je ontkomt niet aan zulke incidenten. Ricciardo heeft in het verleden ook zulke pech meegemaakt.”

De insinuatie dat er bij het team sprake is van een voorkeursbehandeling of zelfs sabotage, vindt Lammers belachelijk. „Dan geef je logica een heel slechte naam. Je weet op dit moment niet wat er de komende races met Ricciardo gaat gebeuren. Het seizoen is nog veel te jong, er zijn nog veel te veel punten te verdelen om aan voorkeursbehandelingen te denken. Ja, hij heeft pech, maar Lewis Hamilton (Mercedes) en Sebastian Vettel (Ferrari) dan? Of Sergio Perez (Force India), die een onhandige tik krijgt van ploeggenoot Esteban Ocon?”

Bedenk bovendien dat het Red Bull, elke keer dat Verstappen uitvalt, of dat zijn auto problemen heeft, ontzettend veel geld kost. „Dat loopt in de miljoenen”, zegt oud-coureur Giedo van der Garde. „Als je niet in de punten eindigt, kost het geld, misgelopen punten voor het constructeurskampioenschap kosten geld. Daar zitten ze helemaal niet op te wachten. Bovendien: Verstappen is de laatste paar raceweekenden sterker dan Ricciardo. Het is dik verdiend dat ze als gelijken behandeld worden.”

2. „Misschien ligt het wel aan de manier waarop Verstappen rijdt.”

De suggestie komt voorbij dat Verstappen misschien te veel van zijn Red Bull vraagt met zijn rijstijl. Absolute onzin, zeggen Lammers van Van der Garde. „Een Formule 1-auto is opgewassen tegen een coureur die op de limiet rijdt. In de moderne racerij moet je de auto nog niet kapot krijgen als je dat zou willen, even los van tegen een muur rijden.” Van der Garde: „Er zit zó veel software achter tegenwoordig. Daarnaast krijg je echt wel van je team te horen als bijvoorbeeld je motor te heet wordt.”

Volgens Lammers móét er bij teleurstelling een schuldige aangewezen worden. „Er gaan dan samenzweringstheorieën rond die je alleen zou kunnen lezen in Michel Vaillant-strips, niet in de echte wereld. Het is een uiting van betrokkenheid, maar het is niet op waarheid gebaseerd.”

3. „Red Bull moet stoppen met de samenwerking met Renault.”

De verstandhouding tussen Red Bull en Renault – sinds 2007 leverancier van de motoren van het team – is de laatste paar jaar niet goed geweest. Na het teleurstellende seizoen in 2015 wilde Red Bull af van de Fransen, maar kwam terug toen bleek dat er geen wezenlijk alternatief was. De huidige problemen met de betrouwbaarheid helpen de relatie niet. Maar er is nog een contract tot en met volgend seizoen en Red Bull heeft nog steeds vertrouwen in de langeretermijnplannen van Renault. Natuurlijk, je zou een flinke afkoopsom kunnen betalen, maar dan?

Een Formule 1-motor maken die presteert, is kunst. En de leverancier kiezen is voor teams een grote gok. „Krijg je wel de goede motor of krijg je de zogenaamde B-specificatie? Hoe is de motor gemonteerd op het chassis? Het is gewoon heel moeilijk.” Volgens Lammers is er ondanks de huidige problemen reden tot hoop voor Red Bull. „Ze zijn al zover dat Verstappen vrijdag in Baku in de trainingen de snelste was en in de kwalificatie eigenlijk derde had moeten worden. De snelheid lijken ze te hebben, vermogen ook bijna. Alleen de betrouwbaarheid nog niet.”

4. „Verstappen moet snel weg bij Red Bull.”

Verstappen werd al in zijn kartdagen gezien als toekomstig wereldkampioen in de Formule 1. Dat gevoel is alleen maar versterkt sinds zijn debuut in 2015. Red Bull dacht dit jaar al te kunnen meedoen en zorgde voor hoge verwachtingen. Te hoge, zo bleek al snel. Ook al is hij pas negentien, zijn fans willen niets liever dan hem nu al zien strijden om de wereldtitel. En als dat niet bij Red Bull kan, dan moet hij maar naar Mercedes of Ferrari. Die willen hem ook echt wel hebben, of ze dat nu hardop zeggen of niet, maar zo simpel ligt het niet. Verstappen heeft, net als Ricciardo, een contract tot en met het einde van volgend seizoen. Daarin zit geen ontsnappingsclausule. En Red Bull wil ook absoluut niet af van wat Horner al eerder „absoluut het enerverendste coureursduo in de F1” noemde.

Het is ook maar de vraag of een ander team hem volgend jaar of het jaar erna de beste kans op een wereldtitel zou geven. „Red Bull heeft hem de kans gegeven om in de Formule 1 te komen en om daar te winnen”, zegt Van der Garde. „Hij is nog zó jong, en hij zit daar gewoon goed.” Lammers: „Red Bull heeft Nederland getrakteerd op Verstappen. Alle mooie dingen die we hebben gezien, kwamen mede door Red Bull. En laten we nu in goede en slechte tijden consequent zijn. Als Verstappen de auto zoals in Monaco vorig jaar in de muur zet, klaagt Renault ook niet dat ze een andere coureur in die Red Bull willen.”