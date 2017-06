Roemeense president draagt nieuwe premier voor

De Roemeense president Klaus Iohannis heeft maandag Mihai Tudose voorgedragen als kandidaat voor het premierschap. Tudose kan nu aan de slag om een nieuwe regering te vormen. Dat meldt persbureau AP.

De socialistische regeringspartij PSD had Tudose eerder op de dag al naar voren geschoven als kandidaat. Iohannis besloot Tudose vervolgens te nomineren omdat er “een einde moet komen aan de huidige crisis”. Volgens de president schaadt deze de economie en Roemenië’s imago in het buitenland.

Naar verwachting zal Tudose, de huidige minister van Economische Zaken, aan het einde van de week een nieuwe regering vormen met de centrum-rechtse partij ALDE. In het parlement, waar de PSD en ALDE een meerderheid hebben, moet vervolgens nog worden gestemd over de nieuwe regering.

Tudose wordt beschouwd als bondgenoot van de partijvoorzitter Liviu Dragnea die zich niet kandidaat mag stellen omdat hij is veroordeeld voor kiesfraude.

Aftreden

De vorige premier Sorin Grindeanu moest vorige week aftreden na een motie van wantrouwen die onder meer werd gesteund door zijn eigen partij PSD. Hij was de week ervoor al de partij uitgezet nadat hij weigerde vrijwillig te vertrekken. De PSD vond dat Grindeanu te weinig werk heeft gemaakt van het regeringsprogramma.

Het kabinet van Grindeanu trad in januari aan terwijl Roemenen massaal de straat opgingen tegen een omstreden corruptiewet. Die zou ervoor zorgen dat politici beschermd dreigde te worden tegen vervolging voor corruptie. In februari diende president Iohannis nog een klacht in tegen de regering bij het constitutionele hof om de wetswijzigingen. Kort hierop trok de regering de omstreden corruptiewet in.