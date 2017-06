Rechter stemt in met opgraven lichaam Dali

De rechtbank in Madrid heeft op maandag besloten dat Salvador Dali opgegraven moet worden. Een Catalaanse vrouw die zegt dat ze de dochter is van de wereldberoemde kunstenaar had daarom gevraagd, schrijft de Spaanse krant El Pais. Op basis van dna-materiaal moet 28 jaar na zijn dood duidelijk worden of Dali inderdaad de biologische vader is van Pilar Abel.

De beslissing is een belangrijke volgende stap in een rechtszaak tussen de vrouw en zowel het Spaanse ministerie van Financiën en Openbaar Bestuur als de Gala Dali Foundation, die allebei de naam- en auteursrechten van de kunstenaar in handen hebben. Als blijkt dat Abel inderdaad een dochter is van Dali, heeft zij daar als enige erfgenaam aanspraak op.

Affaire

Abel werd geboren in 1956 in Figueres. Haar moeder zou een geheime affaire hebben gehad hebben met Dali toen ze werkte voor de familie van de schilder in Port-Lligat, een klein vissersdorpje aan de Costa Brava. Dali was op dat moment al getrouwd met zijn Russische vrouw Gala.

De moeder zou zwanger van Dali gestopt zijn met het werk en teruggekeerd zijn naar haar geboortedorp Castello d’Empuries. Voordat ze van Abel beviel was ze al getrouwd met een andere man, die Pinar vervolgens als zijn eigen dochter grootbracht.

De grootmoeder van haar vaders kant zou haar voor het eerst gezegd hebben dat ze een kind was Dali.

“Ik weet dat je niet de dochter bent van mijn zoon, maar van een groot schilder. Toch houd ik van je.”

Ook zou ze Pilar gezegd hebben dat ze net zo “net zo bijzonder was als haar vader”, duidend op Dali.

Onderzoek is “noodzakelijk” volgens de rechter omdat er “geen ander biologisch of persoonlijk materiaal bestaat om [de claim] mee te testen”. Er kan nog beroep worden gedaan tegen het besluit van de rechter. De advocaat van Abel zegt dat het opgraven misschien in juli volgend jaar kan beginnen.

Surrealisme

Dali was een van de meest belangrijke surrealistische kunstenaars van zijn tijd, met beroemde werken zoals De volharding der herinnering. Ook stond hij bekend om zijn extravagante kledingstijl en opmerkelijke snor. In 1989 overleed Dali in een ziekenhuis in het Catalaanse Figueras, waar hij op het moment ook begraven is.