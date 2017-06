Politierapport later na hartaanval Bouman

De commissie Ruys, die de afgelopen acht maanden onderzoek heeft gedaan naar het geld verkwisten door de Centrale Ondernemingsraad van de nationale politie, heeft vanochtend besloten de voor dinsdag geplande presentatie van haar bevindingen uit te stellen.

Het besluit is genomen omdat de voormalige korpschef Gerard Bouman een paar dagen geleden op vakantie in New Orleans een zware hartaanval heeft gekregen. Hij ligt in een Amerikaans ziekenhuis. In het rapport wordt naar verluidt zeer kritisch geoordeeld over de wijze waarop Bouman als hoogste baas van de politie omging met de voorzitter van de COR, Frank Giltay. Het onderzoek gaat ook over de wijze waarop minister Opstelten (veiligheid en justitie) handelde bij de reorganisatie van de politie.

De onderzoekscommissie heeft volgens diverse bronnen onder meer vastgesteld dat Gerard Bouman als korpschef enige duizenden euro’s heeft geleend aan COR-voorzitter Giltay omdat hij wegens persoonlijke redenen in financiële moeilijkheden verkeerde. Bouman heeft Giltay ook financieel bevorderd, kort voordat hij begin 2016 opstapte. Een van de vragen waarop de commissie Ruys antwoord moet geven is of Bouman op deze manier steun van de COR heeft gekocht.

Aangifte tegen Giltay

Giltay heeft al een jaar geleden zijn functie neergelegd. In oktober 2016 deed de korpschef van de nationale politie, Erik Akerboom, aangifte tegen hem. Uit onderzoek van de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie is het vermoeden ontstaan dat Giltay zich bij het uitgeven van het geld van de ondernemingsraad heeft schuldig gemaakt aan strafbare feiten.

Akerboom:

„In de onderzoeken zijn onregelmatigheden geconstateerd in de verantwoording van de bestedingen van de COR. Deze onregelmatigheden hebben ook bij mij het vermoeden van strafbare feiten gewekt.”

Het is nog niet duidelijk wanneer het rapport Ruys nu wordt gepresenteerd.