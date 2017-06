Overstap Leefbaar-lid naar Nida, college R’dam verliest meerderheid

Mohammed Anfal, raadslid voor Leefbaar Rotterdam, stapt per direct over naar de door de islam geïnspireerde partij Nida. Daarmee verliest de bestuurscoalitie van Leefbaar, D66 en CDA in Rotterdam haar meerderheid in de gemeenteraad. Dat betekent dat de coalitie bij gevoelige onderwerpen steun zal moeten zoeken bij de oppositie.

Anfal kan zich niet langer vinden in wat hij ervaart als een anti-islamhouding van Leefbaar Rotterdam. Hij sloot zich in 2013 op verzoek van Leefbaar bij de partij aan, omdat een Leefbaarlid hem had geholpen in een conflict met de gemeente. Hij wist niets van politiek maar wilde iets terugdoen. Anfal onderschreef het uitgangspunt van Leefbaar dat immigranten moeten werken en de taal beheersen. Maar merkte, zegt hij, allengs dat hij vooral vanwege zijn Marokkaanse achtergrond in de raad zat, als „excuus-Marokkaan” van Leefbaar.

Zuivere intentie

Nida-voorman Nourdin el Ouali stond niet meteen te springen: Hij wilde weten of de intentie van Anfal zuiver was.

Anfal zelf zegt daarover: „Ik wil in het reine komen met mezelf. En ik heb drie jaar lang met Leefbaar mee gestemd. Ik wil iets goedmaken, nu het nog kan.”

El Ouali vindt het een groot voordeel dat „de verdeel- en heerspolitiek” van de coalitie wordt doorbroken: „Nu de coalitie niet meer automatisch een meerderheid heeft, zullen ze de samenwerking moeten zoeken.”

Oude zetelverdeling in de raad. Met het overstappen van Mohammed Anfal heeft Leefbaar nu 13 zetels en oppositiepartij Nida 3. NRC studio

Leefbaar is verbijsterd

Fractievoorzitter Ronald Buijt van Leefbaar Rotterdam is verbijsterd. “Dit komt totaal onverwacht. We hebben nooit één signaal van Mo Anfal gekregen dat hij van plan was de partij te verlaten. Ik heb hem afgelopen vrijdag nog gesproken.” Ieder lid heeft het recht zijn eigen afweging te maken, zegt Buijt. “Maar dan moet je je partijgenoten wel inlichten. Anders is het voor de rest van de fractie onmogelijk om op welke manier dan ook te anticiperen. Ik vind het schandalig. Dit doe je gewoon niet.”

Buijt beaamt dat het de komende tijd lastiger zal worden omdat de coalitie haar meerderheid in de raad is verloren. “We zullen steeds iemand moeten vinden uit de oppositie die ons steunt.”

Gevoelige dossiers in de raad

Een van de gevoelige dossiers in de gemeenteraad is de Waterfront-affaire, een fraude waarin de gemeente ruim 7 miljoen betaalde voor niet-uitgevoerde verbouwingen. De raad hield een raadsenquête naar de zaak, een zwaar politiek middel, waarvan donderdag de uitkomsten worden besproken.

De positie van Leefbaar-wethouder Ronald Schneider zal daarbij ter discussie staan, omdat getwijfeld wordt aan zijn vermogen de problemen bij de vastgoed-afdeling van de gemeente op te lossen.

Een ander onderwerp dat zonder meerderheid veel lastiger te behandelen zal zijn is de voorjaarsnota. In dat stuk ligt de financiële ruimte vast tussen 2017 en 2021. Het is aannemelijk dat oppositiepartijen zullen proberen de scherpe kanten van het beleid van dit college af te slijpen.

Het ligt niet voor de hand dat het college zal opstappen als gevolg van het verlies van de meerderheid in de raad. De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn al in maart 2018.

De meeste partijen zijn op dit moment druk bezig met het opstellen van de kandidatenlijsten voor die verkiezingen.

Bekijk hier de video die NIDA op Facebook plaatste: