Overheidswebsites in VS gehackt met IS-bericht

Verschillende Amerikaanse overheidswebsites, vooral in de staat Ohio, zijn zondag gehackt en toonden een bericht dat mensen oproept de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS) te steunen. Dat meldt persbureau AP.

Zo verscheen er op de website van de Republikeinse gouverneur van Ohio, John Kasich, een bericht met daarin onder meer de zin:

“Je zult verantwoordelijk worden gehouden, Trump, jij en al je mensen, voor elke druppel bloed die er vloeit in islamitische landen.”

Het bericht, op de website van Kasich geplaatst door ‘Team System Dz’, eindigde met de zin:

“Ik hou van Islamitische Staat.”

Alle getroffen servers offline gehaald

Hetzelfde bericht verscheen op overheidswebsites van de stad Brookhaven in de staat New York en op die van Howard County in de staat Maryland. Verreweg de meeste getroffen websites komen echter uit Ohio, waar ook die van First Lady Karen Kasich, de website van gezondheidszorgorganisatie Medicaid, en die van het departement van gevangenissen en rehabilitatie en van de casinowaakhond werden gehackt.

In het verleden wisten hackers met IS-propaganda al eens overheidswebsites in de Amerikaanse staat Wisconsin en websites in Schotland en Zweden te infiltreren.

Het hoofd van Ohio’s communicatieafdeling, Tom Hoyt, bevestigde de hack. Hij zei: