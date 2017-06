Ontbijten voor beter onderwijs

Normaal gesproken leert juf Femke Kamperman (35) haar kinderen van groep 3 lezen op de dinsdagochtend. Deze week uit de boekjes: ‘Met tante Fé naar zee’ en ‘Wie dit leest, is gek’. Maar deze dinsdagochtend blijft de schooldeur van basisschool Wynwizer in Leeuwarden dicht. In plaats van voor de klas staan, zit Juf Kamperman het eerste uur aan een ontbijtje met haar collega’s in het plaatselijke buurthuis ‘Ien en Mien’.

Basisscholen voeren dinsdag landelijk actie voor een beter salaris en minder werkdruk. De actiegroep PO-front, met daarin onder meer de onderwijsbonden AOb, CNV, koepelorganisatie PO-Raad en de vereniging van schoolleiders, roept alle scholen in het primair onderwijs op om het eerste uur de deuren voor de leerlingen gesloten te houden. Later in de middag is er een manifestatie op het Haagse Malieveld waar een petitie aan de politiek wordt overhandigd.

De PO-Raad schat dat driekwart van de 6.500 basisscholen meedoet aan de prikactie. Een uurtje later open, een ontbijt met de leerkrachten, in gesprek met de ouders op het schoolplein. De scholen mogen zelf bepalen wat ze tijdens de actie doen.

Een actie? Je wordt als ouder al geconfronteerd met genoeg studiedagen

Brainstormen

Op de Geert Groteschool in Zwolle gaat directrice Loles Bobo brainstormen met ouders over de werkdruk en het lerarentekort. Bobo: „Nu de oplossing van de overheid er nog niet is, moeten we zelf naar oplossingen zoeken. Wat doen we bijvoorbeeld als groepen dagen achter elkaar geen invaller hebben? Je kunt de kleuters niet naar huis sturen. Dit jaar hebben we al eens ouders met een lesbevoegdheid in moeten schakelen. Misschien komen we in een brainstorm tot andere ideeën.”

Prima, zo’n brainstorm, zegt Olga Menger, moeder van twee kinderen op deze school en secretaris van de ouderraad. „Maar ik mag toch hopen dat ze niet denkt dat we er aan het einde van het uur uit zijn. Ouders kunnen dit probleem niet oplossen. We kunnen helpen bij bijvoorbeeld een sporttoernooi of een Sinterklaasfeest, maar dat gebeurt al.” Zelf kan ze er niet bij zijn dinsdagochtend. „Ònmogelijk, ik werk ook gewoon 36 uur en heb verplichtingen waar ik aan moet voldoen. Een staking van één uur is niet onoverkomelijk, maar wel vervelend, want je wordt als ouder al geconfronteerd met genoeg studiedagen.”

Bram Petraeus

Lees ook: NRC liep drie keer een dag mee, op drie scholen: Na de les nog even de vloer aanvegen

Opvangplicht

Scholen hebben de plicht kinderen op te vangen, ook als er wordt gestaakt, zegt een woordvoerder van schoolbestuurdersorganisatie VOS/ABB. De partijen van het PO-front vragen schoolbesturen om op 27 juni pragmatisch om te gaan met die opvangplicht en iets te regelen voor ouders die hun kinderen echt niet een uur later naar school kunnen brengen.

En terecht, vindt Marije ten Broeke, moeder van Pleun (13), die een progressieve spierziekte heeft en in een rolstoel zit. Ze kreeg woensdag een brief van school of zij haar zoon anderhalf uur eerder van school wilde halen. (Omdat de kinderen gebaat zijn bij regelmaat, leek het de school, Heliomare in Beverwijk, beter om het laatste uur te laten vervallen). Pleun wordt iedere schooldag met een busje vanuit Zandvoort naar school gebracht. „Het vervoersbedrijf wil de kinderen dinsdag niet eerder ophalen”, vertelt Ten Broeke. „Als zij niet meewerken, waarom zou ik dat dan wel doen? Voor mij is dit een principekwestie.” Nu blijft een klein groepje leerkrachten aanwezig op school met de kinderen die er dan nog zijn. Ten Broeke: „Ik vind het prima dat ze gaan staken, zolang het mijn probleem niet is. Deze school heeft wat mij betreft een dubbele zorgplicht. Je zegt niet tegen zorgintensieve kinderen: ik laat je in je luier zitten en je wordt niet opgehaald.”

Je gaat in een ziekenhuis toch ook niet met de patiënten overleggen over de werkdruk

Domme staatssecretaris

In Veenendaal doen vijf christelijke scholen, waaronder de hervormde Rehobothschool, niet mee aan de prikactie. „Niet dat wij ons ervan distantiëren, maar een staking zijn wij vanuit onze traditie niet gewend”, zegt schooldirecteur Bas van Kooten. „Er dreigt een gigantisch lerarentekort. Daar helpt een staking ook niet tegen, dat snappen ze in Den Haag ook wel.” Van Kooten roept ouders wel op de petitie te ondertekenen. „De staatssecretaris is heel dom geweest door in de Kamer het verschil in beloning tussen primair en voortgezet onderwijs te verdedigen. Terwijl iedereen zal onderkennen dat de werkdruk in het basisonderwijs veel hoger ligt. We lachen een beetje om hem bij de koffietafel; waar komt hij nu weer mee?”

Dat sommige scholen het uur dinsdagochtend gebruiken om in overleg te treden met ouders, vindt Van Kooten prima, maar hij verwacht niet dat daar de oplossing ligt. „Je gaat in een ziekenhuis toch ook niet met de patiënten overleggen over de werkdruk. De echte oplossing is; de klassen kleiner en meer handen. En dat kost dus geld.”

Zo’n ontbijtje met collega’s is leuk, zegt juf Femke Kamperman, maar dat is niet waarom ze al ruim veertien jaar voor de klas staat. „Maar we moeten íets doen, een signaal afgeven. Ik maak me zorgen over de hoeveelheid burnouts die ik zie.” Een hogere beloning is volgens haar nodig om het vak aantrekkelijk te houden. Vrijdagochtend gaat ze weer lezen met haar klas. „Kinderen die ontdekken dat ze kunnen lezen, dat is magisch.”