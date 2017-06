Moederbedrijf De Tuinen krijgt Russische eigenaar

Holland & Barrett, het moederbedrijf achter de gezondheidswinkels van De Tuinen, krijgt een Russische eigenaar. De investeringsgroep LetterOne van de Russische oligarch Michail Fridman neemt de winkelformule over voor omgerekend 2 miljard euro, meldt persbureau Reuters.

De winkels van De Tuinen zijn vooral bekend van de verkoop van vitaminepillen, voedingssupplementen en andere gezondheids- en verzorgingsproducten. Voor 2003 was De Tuinen onderdeel van Ahold, wat het verkocht aan het Britse Holland & Barrett. Met 1.150 winkels behoort Holland & Barrett tot de grootste Europese winkelketens die zich toeleggen op gezondheidsproducten. In 2015 werd bekend dat een deel van de circa 160 Nederlandse winkels van De Tuinen ook de naam Holland & Barrett zouden gaan dragen.

Michail Fridman is een van de rijkste en meest invloedrijke zakenlieden van Rusland. Zijn persoonlijke vermogen wordt geschat op omgerekend 12,6 miljard euro. Vorig jaar kwam Fridman in het nieuws door het bericht dat hij zijn gehele vermogen aan goede doelen schenkt, in plaats van het na te laten aan zijn kinderen.