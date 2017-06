‘Ik ben gewend om heel zuinig te leven’

IN

‘Ik ben best een tijd op zoek geweest naar een nieuwe baan, dus het is wel fijn dat ik nu sinds drie maanden weer aan het werk ben. Toen ik aan mijn studie culturele en maatschappelijke vorming begon had ik niet kunnen voorspellen dat er in die richting zo weinig werk te vinden was. Ik had niet verwacht dat ik, als goed opgeleide vrouw, moeite zou hebben met het vinden van een baan. Toch ben zo’n vier maanden op zoek geweest. Ik werkte wel tussentijds in de horeca en deed de productie van een voorstelling op theaterfestival De Parade, maar echt iets waarvoor ik ben opgeleid was moeilijk te vinden.

„Bij Bureau Fris ben ik nu verantwoordelijk voor verschillende projecten. Ik onderhoud het contact met de klanten en de respondenten, ik deel de respondenten in en regel de locaties. Voor mijn salaris heb ik niet onderhandeld, ik had zin om aan de slag te gaan en wat ze boden vond ik wel een redelijk bedrag voor een starter. Bovendien krijg ik vanaf het tweede jaar een bonus en zijn er best veel doorgroeimogelijkheden.

„Hoewel ik het leuk vind om in contact te staan met uiteenlopende klanten en respondenten, zou ik het liefst aan de slag gaan als jongerenwerker. Ik zou jongeren, die moeite hebben met het grijpen van de kansen die voor hun liggen, willen begeleiden, bijvoorbeeld als mentor op een school. Mijn baas is hiervan op de hoogte, ik ben daar heel eerlijk over geweest tijdens mijn sollicitatie.”

Maandelijkse kosten: woonlasten (600 euro), mobiel/internet/tv (67,50 euro), verzekeringen (40 euro), boodschappen (150 euro), goede doelen (10 euro), boksen (25 euro), uit eten en drinken (200 euro), kleding (150 euro), cadeautjes (50 euro) Laatste grote aankoop: zomerschoenen (25 euro) Sparen: zo veel als mogelijk

Inkomen: 1.750 euro netto

UIT

‘Doordat ik zo’n lange periode zonder werk zat, ben ik gewend om heel zuinig te leven. Ik ga nu wel wat vaker uit eten of drinken en ik koop wat vaker nieuwe kleren, maar ik kan ook makkelijk met wat minder doen. Mijn kleren koop ik regelmatig online, maar het liefst ga ik toch de stad in. Ik vind het zo’n gedoe als ik online iets heb gekocht dat niet goed is, om het dan weer te moeten ruilen. Toch heb ik onlangs wel nieuwe leren zomerschoenen op internet gekocht. Ze kostten 45 euro, omdat ik uit zo’n zuinige periode kom is dat best een grote uitgave voor me.

„Ik volg sinds kort bokslessen in de Boksschool Bijlmerbajes. Dat zijn goed geprijsde en laagdrempelige lessen waar ook de vluchtelingen die nu in het voormalig gevangeniscomplex worden opgevangen aan mee kunnen doen. Zo train ik samen met een Iraanse vrouw die kampioen is geweest. Ze is heel leuk en stoer, maar ik probeer wel altijd te vermijden dat ik tegen haar moet omdat ik bang ben dat ik niet goed genoeg ben.

„Wat me echt blij maakt, is het kopen van cadeautjes voor anderen. Vooral zomaar, als ze niet jarig zijn. Als ik iets zie waarvan ik denk dat ze het leuk vinden, dan koop ik het voor ze. Zo kocht ik laatst een rompertje voor vrienden die hun eerste kindje verwachten. Als ik de financiële ruimte heb, dan deel ik dat graag met anderen, dat vind ik belangrijk.”