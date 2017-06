Lijfwachten Erdogan niet welkom in Duitsland

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan laten weten dat zijn lijfwachten niet welkom zijn rond de G20-top in Hamburg op 7 en 8 juli. Dat meldt de Duitse krant Die Welt.

Het verzoek komt nadat Erdogans bodyguards zich misdroegen tijdens een bezoek aan de Verenigde Staten in mei. Zij raakten daar toen in gevecht met demonstranten voor de Turkse residentie.

Duitsland vreest voor vergelijkbare taferelen, mede doordat er in Hamburg een grote Turks-Koerdische gemeenschap is. Die heeft rond de G20-top in de stad demonstraties tegen Erdogan gepland.

‘Hier heeft alleen Hamburgse politie iets te vertellen’

De Turkse ambassade stuurde onlangs een lijst naar het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken met daarop vijftig namen van mensen die Erdogan zullen begeleiden tijdens zijn bezoek aan Hamburg. Op die lijst zouden verschillende lijfwachten staan die betrokken waren bij het incident in de Verenigde Staten in mei.

De Verenigde Staten vaardigden na die gevechten een arrestatiebevel uit voor twaalf leden van Erdogans beveiliging: negen bodyguards en drie politieagenten. Turkije ging echter in de tegenaanval en stelde dat Erdogans bodyguards zich niet hadden misdragen, maar dat zij juist agressief waren bejegend door Amerikaanse politieagenten en zich slechts verdedigden.

Duitsland heeft, net als de Verenigde Staten, weinig op met die Turkse uitleg. Zo zei de Hamburgse Senator Andy Grote:

“In onze straten heeft alleen de Hamburgse politie iets te vertellen – en verder niemand.”

Ook meer dan 10.000 linksradicalen verwacht rond G20-top

Hamburg maakt zich op voor twee onrustige dagen. Meer dan 10.000 extreemlinkse activisten worden op 7 en 8 juli in de stad verwacht om te protesteren. En Hamburg zelf is al een stad die bekend staat om zijn linkse activisme. Er staan vooral ook demonstraties tegen de Amerikaanse president Donald Trump gepland.

De Koerdische protesten vormen echter dus een extra gevaar. Duitse veiligheidsdiensten waarschuwen dat er gemakkelijk straatgevechten kunnen uitbreken tussen Koerdische activisten en Turkse nationalisten. De spanning tussen die twee groepen is groot.