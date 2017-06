Liberale Rus gaat in de natuurvoeding

Michail Fridman koopt geen oliebedrijf, hij gaat in vitaminepillen. Afgelopen maandag was er twee keer nieuws over de Russische bankier en miljardair – een van de rijkste mannen van Rusland.

Eerst de vitaminen. Maandagochtend werd bekendgemaakt dat Fridmans investeringfonds LetterOne het Britse bedrijf Holland & Barrett overneemt voor een bedrag van ongeveer 2 miljard euro. Holland & Barrett is een keten in natuurvoeding en voedingssupplementen: van glutenvrij organisch brood tot elfenbloem in capsules – goed voor het libido, naar het schijnt. Gezonde voeding (en voedingssupplementen) zijn een groeimarkt, en Holland & Barrett is daarin een grote speler, met wereldwijd 1350 winkels. Vorig jaar maakte het Britse bedrijf (opgericht in 1870) ruim 600 miljoen euro omzet. In 2020, zo maakte het bedrijf eerder bekend, moet die omzet zijn gestegen tot ruim boven de miljard. In Nederland bezit Holland & Barrett de ‘gezondheidswinkels’ onder dezelfde naam of die van De Tuinen.

Tot zover Fridmans geslaagde deal. Maandag kwam namelijk ook naar buiten dat hetzelfde LetterOne afziet van de overname van het Texaanse oliebedrijf EXL Petroleum (ter waarde van 700 miljoen dollar). Fridman denkt dat de Amerikaanse autoriteiten de deal mogelijk zullen blokkeren. Sinds de installatie van Donald Trump als president, zo schrijft persbureau Bloomberg, kijkt de Commissie voor Investeringen in de VS (CFIUS) extra kritisch naar Russische investeringen in de VS. Het schandaal rond mogelijke beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen – en de banden tussen Trump en de Russen – trekt steeds grotere kringen.

Wat betreft Fridman is op dat punt wel een probleem. Dit voorjaar schreven Amerikaanse media over een vreemde connectie tussen Fridmans Alfabank en de campagne van Trump. Onafhankelijke experts hadden vastgesteld dat een van de computerservers van Alfabank over een langere periode het adres opzocht van een server die kan worden herleid tot Trump. Wat er tussen die servers werd gecommuniceerd, is onduidelijk. Naar verluidt onderzoekt de FBI de zaak nog steeds.

Michail Fridman als postillon d’amour tussen het Kremlin en Trump? Het past niet in het profiel van de 53-jarige bankier. Fridman staat in Rusland juist bekend om zijn liberale opvattingen en zijn goede contacten met de oppositie. Een van Fridmans vrienden was de in 2015 vermoorde oppositieleider Boris Nemtsov en hij speelde een rol in de opkomst van Poetins huidige uitdager Aleksej Navalny.

Fridman – ooit begonnen als glazenwasser – is ook op een ander punt onconventioneel. Vorig jaar maakte hij bekend dat zijn vermogen na zijn dood naar goede doelen gaat. Zijn kinderen krijgen geen kopeke. „Ik denk gewoon dat je het risico loopt om het leven van je kind te verwoesten, als je hem een grote som geld geeft”, zo zei hij tijdens een conferentie van de Russische uitgave van zakenblad Forbes.