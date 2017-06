Meteoriet neergestort in Broek in Waterland

In Broek in Waterland blijkt op 11 januari 2017 een kleine meteoriet te zijn neergestort. Onderzoek van Naturalis bewijst dat het inderdaad om een stukje ruimtepuin gaat. Dat meldt het onderzoeksinstituut maandag op haar website.

Met de snelheid van een hogesnelheidstrein boorde het stukje ruimtepuin zich door het dak van een schuur in de Noord-Hollandse plaats. Het is pas de zesde meteoriet die wordt gevonden in Nederland. Ze sloeg op 11 januari om 17.09 uur in. Een paar seconden eerder hadden meerdere mensen in Nederland en België een vuurbol waargenomen in de lucht. Naturalis legt op zijn website uit:

“Wanneer een meteoriet vanuit de ruimte met zo’n 10 km per seconde de aardatmosfeer binnendringt, neemt de snelheid met een razend tempo af. De steen wordt door de luchtweerstand sterk verhit en begint aan de buitenkant te smelten, en wordt hierdoor dus snel kleiner. Door alle energie die vrijkomt is er dan vaak een vuurbol te zien.”

Informatie over het begin van het zonnestelsel

De meteoriet is waarschijnlijk afkomstig van een voormalige miniplaneet in een baan om de zon, ergens tussen die van Jupiter en Mars in. In dat gebied, dat de planetoïdengordel wordt genoemd, zweeft veel ruimtepuin dat soms uit zijn baan raakt door een botsing. Het kan daarna, na vele rondjes om de zon, in een enkel geval de aarde raken.

De steen wordt bij Naturalis onderzocht door experts Leo Kriegsman en Marco Langbroek. Kriegsman zegt op de website van het onderzoeksinstituut:

“Dit soort meteorieten geeft ons informatie over het begin van het zonnestelsel, 4,5 miljard jaar geleden. Op aarde bestaan geen stenen van deze ouderdom.”

‘Broek in Waterland meteoriet’

Er wordt onder meer gekeken uit welke mineralen de meteoriet bestaat en hoe die zijn gevormd. Volgens de traditie wordt de meteoriet vernoemd naar het dorp of de stad waar hij is gevonden. Deze gaat daarom de ‘Broek in Waterland meteoriet’ heten.

Het is pas de zesde meteoriet die in Nederland is gevonden de afgelopen 200 jaar. Naar schatting komt er weliswaar elke drie tot vier jaar een stukje ruimtepuin van deze grootte terecht in Nederland, maar meestal worden die niet gevonden. Dit kan zijn doordat zij in het water vallen, of doordat het berekende zoekgebied heel erg groot is. In dat geval is het vaak zoeken naar een speld in een hooiberg.

De vijf eerdere meteorieten in Nederland werden gevonden bij: Uden (12 juni 1840), Utrecht (2 juni 1843), Diepenveen (27 oktober 1873), Ellemeet (28 augustus 1925) en Glanerbrug (7 april 1990).