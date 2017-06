Gymnasiaal

De 15-jarige zoon van mijn vriendin interviewt een geliefde leraar die afscheid neemt van het gymnasium. De docent in kwestie legt uit hoe leuk en bijzonder hij gymnasiasten vindt en dat „debiel doen” een belangrijk doel is voor het docentencorps. Wat verwonderd over die opmerking werkt Rif zijn artikel uit en zo verschijnt het in de schoolkrant.

Met grote lol incasseert hij, na het uitkomen van het krantje, het verzoek om een erratum van zijn bozige leraar: zijn ongevormde oor ving ‘debiel doen’ op, waar toch duidelijk sprake was van ‘de Bildung’…

Door Guyette Delgorge

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl