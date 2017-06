Gmail staakt scannen van emails voor advertenties

Je stuurt een e-mail naar je ouders of ze misschien 100 euro voor je hebben, en Gmail zet er een advertentie boven voor goedkope leningen. Of je plant met vrienden een fietsvakantie in de Vogezen, en er verschijnen prompt reclames bij voor hotels is Plombières les Bains. Sinds jaar en dag scant Google de inhoud van via Gmail gestuurde berichten om op basis daarvan advertenties voor te schotelen aan gebruikers. Maar daar komt later dit jaar een einde aan, liet het bedrijf vrijdag in een blogpost weten.

Volgens Google is het de bedoeling dat de gratis versie van Gmail, met 1,2 miljard gebruikers de populairste e-maildienst ter wereld, gelijk optrekt met de Gmail die onderdeel is van G Suite, een betaald pakket cloud-diensten voor bedrijven waar onder meer ook Google Calendar (een gezamenlijke agenda) en Google Drive (om documenten te delen) deel van uitmaken. In G Suite zitten geen advertenties, maar zakelijke gebruikers namen ten onrechte aan dat ook hun e-mails gescand werden om advertenties bij te verkopen. Door dat beleid voor alle Gmail-versies te staken, hoopt Google daar vanaf te zijn en meer betalende bedrijven binnen te halen. G Suite wordt nu gebruikt door ruim 3 miljoen bedrijven.

De kritiek – van gebruikers, privacyorganisaties en concurrenten als Microsoft en Apple – op het ‘lezen’ van e-mails door Google om advertenties bij te zoeken is er al sinds de lancering in 2004. In 2014 stopte Google er – na dreiging met juridische stappen – al mee binnen G Suite for Education, een pakket Google-diensten gericht op gebruik binnen het onderwijs. Ook niet-Gmail-gebruikers klaagden Google al eens aan, omdat zelfs hun e-mails ‘gelezen’ konden worden als ze die stuurden naar iemand met een Gmail-account.

Wat de beslissing van dit weekend níet betekent, is dat de inhoud van berichten helemaal niet meer gescand wordt. Google zoekt nog steeds automatisch naar bepaalde woorden of zinnen om virussen en spam eruit te kunnen filteren.

Ook stopt Google niet met gepersonaliseerde advertenties; die kunnen nog altijd worden opgesteld op basis van andere verzamelde informatie zoals leeftijd en geslacht, zoekopdrachten en bekeken YouTube-filmpjes.

Google maakt op myaccount.google.com inzichtelijk welke interesses ze de gebruiker toedichten op basis van zijn of haar surfgedrag. De gebruiker heeft de mogelijkheid die aan te passen of gepersonaliseerde advertenties helemaal uit te zetten.