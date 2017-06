‘Geef vrouwelijke dj’s meer kans op radio’

Vrouwelijke dj’s moeten meer kansen krijgen op de Nederlandse muziekzenders. Op de twee best beluisterde zenders in het land, Radio 2 en 538, zijn geen vrouwelijke dj’s doordeweeks overdag te horen. Ook 3FM moet meer vrouwen op belangrijke uren inzetten. Dat zegt radio-dj Roosmarijn Reijmer in een interview met NRC. Ze vindt ook dat er dit jaar een vrouw in het Glazen Huis moet, de jaarlijkse inzamel-actie van 3FM, meest gezichtsbepalende radiomoment van het jaar voor de zender.

De laatste keer dat er een vrouw in het Glazen Huis zat was in 2009, toen dj Annemieke Schollaardt er plaatsnam met Gerard Ekdom en Giel Beelen. De enige andere vrouw die ooit werd geselecteerd was Claudia de Breij, die in het allereerste Glazen Huis in 2004 zat.

„Ik hoef het niet zelf te zijn, maar moet je eens kijken hoeveel goeie vrouwen we bij 3FM hebben lopen.”

Op 3FM is Reijmer de enige in de doordeweekse avondprogrammering, met haar VPRO-programma 3voor12 Radio van maandag tot en met donderdag van 21:00 tot 00:00.

De NPO wil wel wat doen aan het aantal vrouwen op 3FM, blijkt uit een concept voor het Jaarplan voor 2018, in handen van NRC. Daarin is sprake van inclusiviteit: „Om de dj’s op de zender een betere afspiegeling te laten zijn van de doelgroep, besteden we aandacht aan de ontwikkeling van vrouwelijke presentatoren, met name doordeweeks en aan de culturele diversiteit in de dj-opleiding.” Voor Radio 2 wil NPO „minimaal één vrouwelijk dj-talent” ontwikkelen met „een plek in de toekomstige dagprogrammering” als doel.