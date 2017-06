Crystal Palace bevestigt komst Frank de Boer

Frank de Boer wordt de nieuwe trainer van Crystal Palace. Dat heeft de Londense club maandag officieel bevestigd. De oud-Ajaxtrainer tekent een contract voor drie seizoenen en ziet een lang gekoesterde wens in vervulling gaan: in de dug-out bij een Premier League-club.

Britse media berichtten afgelopen weekend al over de komst van De Boer, die naar verluidt ook Ajax-verdediger Joël Veltman naar Selhurst Park zou willen halen. Op het moment staat Patrick van Aanholt als enige Nederlander onder contract bij The Eagles. Daarnaast zou er interesse zijn om spits Kelechi Iheanacho over te nemen van Manchester City.

De 47-jarige De Boer volgt Sam Allardyce op, die aan het eind van het afgelopen seizoen uit eigen beweging opstapte als coach van Crystal Palace. De club eindigde als veertiende in de Premier Leauge. Crystal Palace kondigde de komst van De Boer maandag aan met een tweet van een lokale snackbar, waar witte rook uit de schoorsteen kwam.

Al vroeg ontslagen bij Inter

De Boer zat het afgelopen halve seizoen zonder werkgever, nadat hij tijdens zijn eerste buitenlandse avontuur, bij de Italiaanse club Internazionale, al voor de winterstop werd ontslagen.

Frank de Boer verruilde Amsterdam voor Milaan na het desastreus verlopen seizoen 2015/2016, waarin op de laatste speeldag het kampioenschap werd weggegeven aan PSV. Ajax speelde toen met 1-1 gelijk tegen degradatiekandidaat De Graafschap.

In totaal werd De Boer tussen 2010 en 2016 viermaal kampioen van de Eredivisie als coach van Ajax, en won hij in 2013 de Johan Cruijffschaal.