Een varkenskop of een truck, dreiging tegen moskee groeit

Een envelop met daarin een brief en een speelgoedvrachtwagen. Dat vond de Haagse As-Soennahmoskee vrijdag in haar brievenbus. In de brief wordt gedreigd met wraakacties: „Bij elke laffe aanslag op onze burgers en kinderen… kan zomaar een tegenaanval volgen op jullie onschuldige bezoekers van moskeeën.” Er wordt gezinspeeld op een aanval met een „vrachtauto”.

Door de brief naar buiten te brengen, wil voorzitter Abdelhamid Taheri van het moskeebestuur aandacht vragen voor de toegenomen dreiging in de richting van moskeeën. „Het neemt steeds ernstigere vormen aan”, stelt de voorzitter.

„Dit is niet de eerste keer dat wij worden bedreigd. Veel andere moskeeën is het ook overkomen. De meesten houden het stil om de rust te bewaren. Gezien de ontwikkelingen van de laatste tijd vinden wij het nodig dat hiervoor meer aandacht komt.”

Taheri doelt op de aanslag deze maand op moskeegangers in Londen en begin dit jaar op een Canadese moskee.

De dreigbrief met de miniatuurvrachtwagen. De authenticiteit van de brief is door de moskee bevestigd. Foto As-Soennahmoskee

Varkenskoppen

Gemiddeld krijgen meer dan twintig moskeeën in Nederland jaarlijks te maken met geweld of agressie. Het aantal incidenten lag de afgelopen twee jaar relatief hoog, blijkt uit de Monitor Moslim Discriminatie, een rapportage over anti-islamitische incidenten van de Universiteit van Amsterdam.

Meestal gaat het om bekladdingen, dreigmails, ingooien van ruiten of neerleggen van varkenskoppen. De ernst van de incidenten neemt toe, zegt onderzoeker Ineke van der Valk van de Monitor Moslim Discriminatie. „Vorig jaar was er een dreigbrief met nazi-symbolen en werd een brandbom gegooid naar een moskee in Enschede. Aanslagen zoals die in Londen kunnen bovendien een inspiratiebron vormen voor anderen.”

Volgens Van der Valk is de dreiging mede een reactie op jihadistische aanslagen. „Extreem-rechtse groepen houden onschuldige moslims verantwoordelijk voor terroristische aanslagen en nemen wraak. Een gevaarlijke ontwikkeling, omdat deze dynamiek ertoe leidt dat bevolkingsgroepen steeds sterker tegenover elkaar komen te staan.”

Extreme maatregel

Moskeeën proberen zich op allerlei manieren te beveiligen tegen geweld. De As-Soennahmoskee hield haar deuren vlak na de aanslag in Canada twee weken gesloten tijdens het gebed, om te voorkomen dat iemand de moskee zou binnendringen. „Een extreme maatregel”, die voorzitter Taheri dit keer liever niet neemt. Wel was dit weekend extra politie aanwezig om de viering van het Suikerfeest in de As-Soennahmoskee te beveiligen.

De Leidse moskee Imam Malik liet haar gebedsruimte tijdens de ramadan beveiligen. „Het gaat om vrijwilligers van de moskee die samen met wijkagenten tijdens gebeden en evenementen in onze moskee extra surveilleren”, zegt woordvoerder Abdel Bouzzit.

Voor de Pakistaanse moskee in Amsterdam hangen camera’s sinds de deur van de moskee vorig jaar werd beklad. Het incident werd gemeld bij de politie. Hoewel de dader niet is gevonden, ervaarde de moskee veel steun, zegt vrijwilliger Imran Jelani. „We zijn in gesprek geweest met de gemeente over onze beveiliging. Ze wilden meebetalen voor camerabeveiliging, maar die hadden we al zelf geregeld, dus dat was niet nodig. Ook kregen we zomaar een bos bloemen opgestuurd van mensen, uit solidariteit. We hebben het boeket in de moskee gezet. Dat was erg mooi. Die bloemen bewijzen dat het maar een kleine groep is die voor problemen zorgt. De meeste mensen zijn goed.”

Beveiliging

In heel het land vinden op dit moment gesprekken plaats tussen gemeenten en moskeeën over beveiliging, zegt Rasit Bal van koepelorganisatie Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO). Het ministerie van Veiligheid en Justitie publiceerde in februari een richtlijn voor moskeeën, gemeenten en politie over mogelijke spanningen. In het document krijgen moskeeën tips over hoe zij spanningen kunnen verminderen. Ook worden maatregelen genoemd die een moskee zou kunnen nemen om zichzelf te beschermen, zoals deurcontrole, tassencontrole, het inzetten van vrijwillige bewakers of het neerzetten van hekken voor het gebedshuis.