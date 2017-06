Premier May bereikt akkoord met Noord-Ierse DUP

De Britse premier Theresa May weet zich zeker van de gedoogsteun van de Noord-Ierse Democratic Unionist Party voor haar minderheidsregering. May en DUP-leider Arlene Foster hebben maandag een akkoord daarover bereikt, meldt persbureau Reuters.

De Conservatieve Partij van May heeft de steun van de kleine protestantse partij uit Noord-Ierland nodig, omdat ze bij de vervroegde Britse verkiezingen eerder deze maand haar meerderheid in het Lagerhuis verloor.

Met de tien zetels van de DUP is May echter verzekerd van voldoende steun om wetgeving door het Britse parlement te kunnen loodsen. De DUP zal geen deel gaan uitmaken van een coalitie.

May ontving Foster in haar ambtswoning op Downing Street. Foster zei na haar aankomst in Londen al dat ze hoopte met May een akkoord te bereiken over steun aan de regering van de Conservatieven.

Ruim een miljard euro extra voor Noord-Ierland

Forster bedankte May dan ook na het sluiten van het akkoord. Ze prees de miljard pond (1,13 miljard euro) extra financiële steun die May Noord-Ierland de komende twee jaar heeft toegezegd als onderdeel van de gedoogafspraken. Forster zei:

“We hebben vandaag een overeenkomst bereikt met de Conservatieve Partij [...] die zal leiden tot een stabiele regering in het nationale belang van het Verenigd Koninkrijk in een belangrijke periode. Naar aanleiding van onze gesprekken heeft de Conservatieve Partij ingezien dat er meer financiële steun voor Noord-Ierland nodig is, gezien onze unieke geschiedenis en omstandigheden de laatste decennia.”

May liet weten dat zij blij is dat de DUP de wens deelt een sterke regering te garanderen. In een verklaring van de premier staat onder meer dat de DUP het eens is met de haar regering op het gebied van Brexit-wetgeving en op het gebied van wetgeving met betrekking tot de nationale veiligheid.