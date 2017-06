Braziliaanse ex-minister veroordeeld tot 12 jaar

Een Braziliaanse rechtbank heeft de voormalig minister van Financiën Antonio Palocci op maandag veroordeeld tot twaalf jaar cel voor corruptie en witwassen. In september vorig jaar werd Palocci opgepakt voor corruptie en werd duidelijk dat hij onder meer smeergeld van de grote Braziliaanse oliemaatschappij had doorgesluisd naar de Partido dos Trabalhadores (PT), de Braziliaanse Arbeiderspartij.

Het oordeel valt binnen een grootschalige landelijke anti-corruptie actie. Inmiddels heeft Palocci beloofd verdere details te geven over illegale geldstromen binnen de partij. De straf is daarom ook een manier om druk op te voeren op Palocci om samen te werken met autoriteiten, schrijft AP.

Tussen 2003 en 2011 was Palocci minister onder de voormalig president Luiz Inácio Lula da Silva en stafchef voor zijn opvolger Dilma Rousseff. De veroordeling zou gevolgen kunnen hebben voor Lula, die gehint heeft mee te willen doen aan de verkiezingen van 2018.

Wasstraat

Palocci kwam in 2011 al in opspraak kort na de verkiezing van partijgenoot Rousseff. Toen werd duidelijk dat zijn vermogen als minister van Financiën eerder met zo’m 20 miljoen peso’s (8,8 miljoen euro) was toegenomen. In 2016 werd ook Rousseff gedwongen af te treden vanwege beschuldigingen van corruptie.

Brazilië kampt al jarenlang met een grootschalig corruptieschandaal. Het onderzoek van Braziliaanse autoriteiten is inmiddels omgedoopt tot Operatie Lava Jato (Wasstraat).

Na de opeenstapeling van schandalen binnen de Arbeiderspartij, kwam onlangs naar buiten dat de huidige president Michel Temer van de Braziliaanse Democratische Beweging zwijggeld zou hebben betaald aan een ex-parlementsvoorzitter.

Later deze week zal het Braziliaanse Openbaar Ministerie bekend maken of Temer ook aangeklaagd zal worden voor corruptie. De president zei op maandag dat “niets” de huidige regering zal kunnen vernietigen, maar als hij wordt aangeklaagd dan kan ook Temer uit zijn ambt gezet worden.