Bennink en hedgefonds Third Point nemen Nestlé op de korrel

Veilig een gaatje laten vallen met de concurrentie is er niet meer bij voor beursgenoteerde multinationals. Dan staan activistische beleggers en rivalen klaar om de duimschroeven aan te draaien of het bedrijf over te nemen. Werden eerder dit jaar was- en voedingsmiddelenconcern Unilever en verf- en chemiebedrijf AkzoNobel al doelwit van een agressieve branchegenoot, nu heeft 's werelds grootste voedingsmiddelenconcern Nestlé bezoek gekregen van een hedgefonds dat ingrijpende strategiewijzigingen eist.

Maandag maakte het Amerikaanse hedgefonds Third Point in een brief bekend dat het voor 3,5 miljard dollar ongeveer 40 miljoen aandelen Nestlé heeft gekocht. Dat staat gelijk aan een belang van 1,3 procent. Opvallende partner van Third Point in deze campagne: Jan Bennink, de Nederlandse oud-topman van voedingsconcerns Numico, Sara Lee en Douwe Egberts (DE Master Blenders). Hij adviseert en investeert mee met Third Point. De Amerikanen noemen Bennink, die in 2007 ruim 80 miljoen euro verdiende met de verkoop van Numico aan Danone, „één van de mondiale leiders op het gebied van verpakte goederen”.

Wijzig koers, anders rebellie!

De brief van Third Point en Bennink is vriendelijk van toon, zeker in vergelijking met de commentaren die Akzo-belegger Elliott Management regelmatig de wereld in slingerde. Maar de boodschap is vergelijkbaar: Nestlé presteert zwak vergeleken met Europese en Amerikaanse branchegenoten en levert aandeelhouders te weinig op. Dus wijzig de strategie, anders gaan we rebelleren.

Concreet stelt Third Point voor dat Nestlé de productiviteit opschroeft en een winstmarge van 20 procent als doel stelt, tegenover zo'n 15,5 procent nu. Verder mag het bedrijf best wat meer schulden aangaan, vinden Bennink en het hedgefonds. Dat kan bijvoorbeeld door op grote schaal eigen aandelen in te kopen, een maatregel die sowieso op applaus van beleggers kan rekenen. Tenslotte mag Nestlé (97 miljoen euro omzet, 328.000 medewerkers) best wat van zijn meer dan 2.000 merken, zoals Felix, Nespresso, Perrier, Maggi, Kitkat en Mövenpick, de deur uit doen en zijn belang van 23 procent in L'Oreal te gelde maken. De aandelen in het cosmeticaconcern zijn alleen al zo'n 25 miljard dollar waard.

Beleggers reageren alvast enthousiast: het aandeel Nestlé steeg maandag een slordige 4 procent.

Gedwongen aandeelhouders plezieren

De voorgestelde maatregelen zullen de top van Unilever en AkzoNobel bekend in de oren klinken. Beide bedrijven slaagden erin een overname af te wenden, maar zagen zich onder druk van aandeelhouders genoodzaakt beleggers te plezieren met kostenbesparingen, verkoop van bedrijfsactiviteiten en verhoging van het dividend of aandeleninkoopprogramma's.

Ook Third Point is geen onbekende voor het Nederlandse bedrijfsleven. Het hedgefonds uit New York, gerund door de beroemde belegger Dan Loeb, had eerder een belang in chemiebedrijf DSM en drong aan op splitsing. In 2015 kreeg Third Point min of meer zijn zin.

Vorige week publiceerde The Sunday Times een summier bericht waarin de Britse krant op basis van anonieme bronnen meldde dat Third Point een miljardenbelang opbouwt in medisch technologiebedrijf Philips. Dat gerucht is echter nooit bevestigd en de naam Third Point is voorlopig niet opgedoken in het register van toezichthouder AFM, dat belangen van meer dan 3 procent vermeldt.