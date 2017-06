Gezondheidsraad België: verbied zonnebank

De Belgische Hoge Gezondheidsraad heeft maandag geadviseerd zonnebanken te verbieden. Daarmee moet het risico op huidkanker verminderd worden, zo schrijft de raad in een advies.

Volgens de raad wegen de risico’s van blootstelling aan UV-straling niet op tegen de voordelen, zoals de aanmaak van vitamine D. Over een periode van vijftig jaar zou het zesduizend sterfgevallen kunnen voorkomen. Ook zou het voor een besparing van 238 miljoen euro aan gezondheidskosten kunnen zorgen, aldus de raad. Ook pleit de raad voor een bewustwordingscampagne over de effecten van het gebruik van de zonnebank tot een eventueel verbod zou worden ingevoerd.

Het gebruik van zonnebanken in België is “aanzienlijk” in vergelijking met andere Europese landen, aldus de gezondheidsraad. Veertien procent van de bevolking maakt zeker één keer per jaar gebruik van de zonnebank en zes procent van de huishoudens heeft er thuis een. Vooral vrouwen onder de 35 maken maken gebruik van een zonnebank.

Reactie minister

Minister van Consumentenzaken Kris Peeters reageerde via Facebook en schreef geen voorstander te zijn van een verbod. “Dat kan contraproductief zijn en zorgen voor meer zonnebanken thuis, zonder enige controle.”

Alle zonnebankcentra in België moeten vanaf september bij zowel de ingang als bij elke afzonderlijke zonnebank zorgen voor een gezondheidswaarschuwing. Peeters zei hierover in april tegen de Belgische krant De Standaard: “Een businessmodel dat gebaseerd is op het schaden van de gezondheid moet worden aangepakt”.

Nederland

De Nederlandse Gezondheidsraad zegt niet bezig te zijn met een advies maar laat in een reactie tegenover NRC wel weten dat het een “potentieel onderwerp” zou kunnen zijn. “Het staat alleen niet op de agenda.” Het laatste grote onderzoek naar de effecten van zonnebanken is van dertig jaar geleden.