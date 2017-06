Airbagproducent Takata vraagt faillissementsbescherming aan

De Japanse producent van de ondeugdelijke airbags waardoor ten minste zestien mensen om het leven zijn gekomen, heeft maandag in zowel Japan als de Verenigde Staten het faillisementsbescherming aangevraagd. Dat meldt persbureau AP. Het bedrijf, Takata, zegt dat dit de enige manier is om al zijn gevaarlijke airbags die nog in auto’s zitten te kunnen vervangen. Een concurrent neemt Takata over.

Takata kwam twee jaar geleden in opspraak, toen bleek dat de airbags van de fabrikant bij ongevallen veel te krachtig open klappen. Zo krachtig zelfs, dat er kleine metaaldeeltjes werden gelanceerd. Die boorden zich soms in het gezicht van de automobilist, met naast de dodelijke slachtoffers minstens 180 gewonden als gevolg.



Bekijk hier een reportage van CNN uit 2014 over het airbagschandaal rond Takata.

De airbagmaker besloot tot een enorme terugroepactie. In de Verenigde Staten moesten 42 miljoen auto’s terug naar de garage. Eén op de zeven wagens in dat land was uitgerust met een airbag van Takata. Volgens een topman van het bedrijf is eenderde daarvan nu vervangen. In Nederland werden 50.000 voertuigen van Toyota, Honda en Nissan terug geroepen. Wereldwijd gaat het om zo’n 100 miljoen defecte airbags.

In de VS bereikte Takata begin dit jaar een schikking van 1 miljard dollar (zo’n 890 miljoen euro) met het ministerie van Justitie. 850 miljoen dollar daarvan ging naar de autofabrikanten die de gevaarlijke airbags in hun wagens hadden gemonteerd en 125 miljoen was bestemd voor slachtoffers. De overige 25 miljoen dollar was een boete: Takata wist namelijk al zo’n tien jaar dat de airbags mogelijk ondeugdelijk waren, maar ging desondanks door met de productie.

Aandeel gekelderd

Alle negatieve publiciteit rondom Takata heeft ervoor gezorgd dat het aandeel van het bedrijf op de beurs van Tokio gekelderd is. Het gevolg daarvan, samen met de megaboete, is dat de firma het hoofd niet meer boven water kan houden. Dat maakt het aanvragen van faillissementsbescherming niet alleen onafwendbaar, maar ook noodzakelijk, zegt Takata-topman Shigehisa Takada:

“Als wij geen gestage productie meer kunnen draaien, heeft dat enorme gevolgen voor de complete industrie voor autoveiligheidsonderdelen.”

De failliete boedel van Takata wordt volgens AP overgenomen door Key Safety Systems, een concurrent uit de Amerikaanse stad Detroit. Dat bedrijf zou 1,42 miljard dollar voor Takata neerleggen. Door de overname kunnen de Japanners doorgaan met het produceren van vervangende airbags. Eventuele winsten zal Takata gebruiken om de schade die autofabrikanten hebben geleden te vergoeden.