Zestal verdacht van doodslag na val van flat

In Almelo zijn zaterdagavond zes mensen gearresteerd nadat een man uit een flat viel. Het zestal wordt verdacht van poging tot doodslag.

Zaterdagavond omstreeks half negen kreeg de politie een melding dat iemand uit het flatgebouw in de Gerard Doustraat in Almelo was gevallen. Ze troffen de man niet aanspreekbaar aan. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis waar hij op het moment kunstmatig in coma wordt gehouden.

Conflict

De zes verdachten waren in de woning aanwezig waar het slachtoffer, een Poolse man van 34, zich bevond voordat hij vier verdiepingen naar beneden viel. Volgens de politie is zijn toestand “zeer kritiek”. De verdachten - twee vrouwen en vier mannen, ook allen Pools - worden zondag verhoord.

De politie heeft met getuigen gesproken die vermoeden dat er in de woning een conflict is geweest. Het buurtonderzoek gaat maandag verder.