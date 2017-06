VN slaat alarm over cholera-uitbraak Jemen

De Verenigde Naties (VN) hebben alarm geslagen over de uitbraak van cholera in het door oorlog geteisterde Jemen. Volgens de organisatie lijden vermoedelijk meer dan tweehonderdduizend mensen in het land aan de ziekte en zijn al zeker dertienhonderd inwoners eraan overleden.

Een kwart van de overledenen zijn kinderen. De VN verwacht dat het dodental de komende tijd toeneemt. “We staan voor de ernstigste uitbraak van cholera in de wereld”, zegt de VN in een verklaring die het zaterdagavond samen met UNICEF uitdeed. Dagelijks zouden tegen de vijfduizend mensen besmet raken met de ziekte.

Volgens de VN is de cholera-uitbraak een direct gevolg van het nu al twee jaar durende conflict in Jemen. Sinds maart 2015 zijn de shi’itische Houthi’s in strijd met de verdreven president Hadi. Eind januari passeerde het dodental van het conflict de tienduizend. Tienduizenden anderen zijn gewond geraakt. Volgens analisten is er spraken van een impasse, en zit een spoedig einde aan de oorlog er voorlopig niet in.

De VN, in de verklaring:

“Door instortende gezondheids- water- en sanitatiesystemen zijn 14,5 miljoen mensen afgesloten van schoon water en sanitatie, waardoor de ziekte zich makkelijk kan verspreiden. (…) We roepen alle strijdende partijen een halt toe te roepen aan dit vernietigende conflict.”

In Jemen wonen ruim 27 miljoen mensen. Een derde van de bevolking wordt bedreigd door hongersnood, meldde de VN eerder dit jaar.