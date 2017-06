Verstappen kan er niet om lachen

„Yep, here we go again”, klonk het cynisch over de boordradio. De auto van Max Verstappen minderde vaart en de Nederlandse coureur van Red Bull werd aan alle kanten voorbij gereden. Wéér kampte Verstappen met technische problemen en daardoor moest hij de Grand Prix van Azerbajdzjan na twaalf rondes verlaten. Het is voor de vierde keer dit seizoen dat Verstappen de finish niet haalde. Dat is na acht wedstrijden al een keer vaker dan vorig seizoen in 21 grands prix.

Uitgerekend zijn ploeggenoot Daniel Ricciardo won de knotsgekke Formule 1-race in de straten van Baku. Een geweldig succes voor de ploeg, maar extra zuur voor Verstappen. Die was bezig de derde plek van Sergio Perez (Force India) aan te vallen toen een probleem met de oliedruk opspeelde. Een podiumplek was, zeker achteraf bezien, bijna een zekerheid. De overwinning was zelfs mogelijk. Zeker gezien de tal van incidenten die volgden. Verstappen vertrok gefrustreerd naar het hotel.

Zo saai als de stratenrace in Baku vorig jaar was, zo spectaculair was die nu. Crashes, safety car na safety car, een rode vlag vanwege puin op de baan en veel uitvallers. Raceleider Lewis Hamilton moest naar binnen vanwege pech met zijn helm en klassementsleider Sebastian Vettel kreeg een tijdstraf. De Ferrari-coureur was geïrriteerd nadat Hamilton plotseling remde tijdens een safetycarronde en knalde uit woede bewust op zijn rivaal. De Duitser ontsnapte aan diskwalificatie en kreeg een tijdstraf van tien seconden. En wie profiteerde? Ricciardo. Na de herstart rukte de Australiër op met zijn RB13. Juist de wagen die Verstappen zo vaak in de steek laat dit seizoen. Reden tot vreugde bij Red Bull, maar het verbloemt problemen.

Red Bull profiteert alleen

De ploeg is derde in de pikorde en profiteert vooralsnog alleen van fouten en incidenten van anderen. Er is een zekere parallel te trekken met de overwinning van Verstappen, vorig seizoen in Barcelona. De toppers crashten en Red Bull ging er met de buit vandoor. Want op eigen kracht winnen is momenteel vrijwel onmogelijk voor Verstappen en Ricciardo. Het is pas de eerste zege van Red Bull sinds de overwinning van Ricciardo in Maleisië in oktober vorig jaar. Met name de Nederlander wordt geplaagd door issues aan zijn auto.

Het herstelde huwelijk tussen motorleverancier Renault en Red Bull is nog alles behalve gelukkig. Grote upgrades komen er niet en Renault richt zich op het ontwikkelen van een motor voor 2018. Toch zit er wel degelijk verbetering in de auto de afgelopen weken, ook al blijft het resultaat als duo uit. De RB13 geeft goede signalen af en is al een stuk verder dan vijf races geleden. Verstappen was vrijdag zelfs twee keer de snelste in de vrije training en, belangrijker, met de racesnelheid leek het meer dan goed te zitten. De betrouwbaarheid laat alleen nog te wensen over. In de derde vrije training in Baku hield zijn motor er ook weer mee op en ook in de kwalificatie ging het niet vlekkeloos.

Foto Getty

Baku is een nieuw, passend hoofdstuk in het verhaal van Verstappen dit seizoen. In de afgelopen vier grands prix ging het telkens mis en telkens profiteerde Ricciardo met een podiumplek. De Australiër wordt dan als de held ontvangen, want een podiumplek is voor Red Bull, dat het vaak moet afleggen tegen Mercedes en Ferrari, al een overwinning. In Barcelona was er de botsing in bocht één waardoor hij buiten zijn schuld meteen klaar was; Ricciardo werd derde. In Monaco pakte de pitstopstrategie van Red Bull verkeerd uit voor Verstappen; Ricciardo profiteerde en werd weer derde. In Canada startte Verstappen geweldig, maar begaf zijn accu het. Ook daar reed Ricciardo naar het podium. En dan nu dit weer.

„In zo’n race vol met actie, waren we ervan overtuigd dat ik minstens op het podium had kunnen staan. Dus ik ben enorm teleurgesteld met dit resultaat”, zei Verstappen op zijn eigen website. Een understatement van jewelste.

Teambaas Christian Horner bood Verstappen zijn excuses aan. „Het zit Ricciardo nu mee en het tegenovergestelde geldt voor Verstappen”, zei Horner tegen Sky Sports. „Verstappen rijdt ontzettend goed. Het tij gaat keren voor hem.”

De derde plek van Lance Stroll had de dag van Verstappen helemaal kunnen verzieken. Ware het niet dat de 18-jarige coureur van Williams twaalf dagen te oud was om Verstappens record af te pakken van jongste coureur met een podiumplek.