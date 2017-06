Valentino Rossi wint voor de tiende keer in Assen

Hij vindt het een speciaal circuit, nog steeds, al rijdt hij er al zo lang rond. Assen is de plek waar grootheid Valentino Rossi zelfs in mindere tijden nog iets bijzonders weet te doen. Al ruim een jaar had de 38-jarige Italiaan, negenvoudig wereldkampioen, niet meer gewonnen. Tot zondag, in Drenthe, voor de tiende keer.

Daarmee kreeg het hoofdgerecht van de TT in Assen de gedroomde winnaar. Het circuit was volgelopen met mensen in het fluorescerend geel en blauw van ‘the Doctor’. Tijdens en na de race waren delen van de tribunes bedekt in een laag gele rook. Rossi kreeg een staande ovatie toen hij na zijn overwinning al staand, met de motor tussen zijn benen, naar het publiek zwaaide.

Wat Rossi in Assen deed, was buitengewoon knap. Tevreden was hij al zaterdag, met zijn vierde startplek, in een seizoen waarin het nog niet héél lekker liep. Voorafgaand aan de race stond hij op een vijfde plek in het klassement om de wereldtitel, 28 punten achter de Spaanse leider Maverick Viñales. Zondag kwam vervolgens dat beetje extra dat Rossi altijd in Assen naar boven weet te halen. Hij schoof al snel plekken op, om vervolgens na ongeveer tien ronden de koppositie te pakken. Hij voerde prachtige gevechten uit met Spanjaard Marc Marquez en later met landgenoot Danilo Petrucci, die hij op de finish nét achter zich liet. Marquez eindigde als derde.

Andrea Dovizioso nam de leiding in het klassement over, nadat Viñales zijn al slechte weekend dramatisch zag worden toen hij onderuit ging.

Bendsneyder lang op weg naar stunt in Moto3

De 18-jarige Bo Bendsneyder mocht lang aanspraak maken op een podiumplek op zijn thuiscircuit in de Moto3-klasse, maar zijn sterke race eindigde tegen het asfalt, op meters van de finish. Hij zou tiende zijn geworden, ware het niet dat coureur en motor in contact met elkaar moeten zijn, wil een klassering gelden. Bendsneyder reed lang voor een podiumplek, maar eindigde zo puntloos.

Bendsneyder (Red Bull-KTM) had gisteren op een nat circuit in Assen verrast door als tweede te eindigen in de kwalificatie en de eerste helft van zijn race was zelfverzekerd en heel agressief, iets waaraan het volgens hem dit seizoen nog weleens schortte. Hij reed zelfs even op kop, maar zat in ieder geval goed in een kleine kopgroep. Dankzij een fout laat in de race - hij vloog uit de bocht - moest hij achteraan een inmiddels grotere kopgroep aansluiten en leek er niet meer in te zitten dan plek negen of tien. Een gewaagde reeks inhaalmanoeuvres in de laatste ronde leek goed uit te pakken, totdat hij - naar eigen zeggen - werd aangetikt en onderuit ging.

“Ik kon er niets aan doen, ik heb hem niet aan zien komen”, zei Bendsneyder achteraf. Hij baalde van het slot, maar kon al snel het positieve zien van wat er daarvoor in de race was gebeurd. “We hebben laten zien dat we voorin mee kunnen.”