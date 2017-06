Tankwagen vat vlam Pakistan, ‘zeker 100 doden’

In de Pakistaanse stad Bahawalpoer zijn zondag zeker zo’n honderd mensen omgekomen nadat een gekantelde tankwagen vlam vatte op de snelweg. Nog zo’n vijftig mensen zijn bij het incident gewond geraakt, meldt persbureau AP.

De bestuurder van het voertuig raakte de controle kwijt over het stuur waarna de vrachtwagen crashte. Nadat het voertuig kantelde, snelden mensen uit omliggende dorpen toe met jerrycans om de weglekkende olie te verzamelen. Ergens toen is de vloeistof in brand gevlogen, waarna de wagen explodeerde. Pakistaanse media spreken al van minstens 123 doden.

Our prayers for 120+ victims of an Oil Tanker Explosion near Bahawalpur. Terrorism, Accidents & negligence have preyed on countless lives. pic.twitter.com/dU2ySpTXfB

— Usman Dar (@UdarOfficial) June 25, 2017