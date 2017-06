Socialistische Partij wint parlementsverkiezingen Albanië

In Albanië zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de Socialistische Partij van premier Edi Rama, schrijft persdienst Reuters. De partij heeft 45 tot 49 procent van de stemmen behaald. De Beweging voor Socialistische Integratie behaalde 11 tot 15 procent, de Democratische Partij van oppositieleider Lulzim Basha 30 tot 34 procent.

Beide grote partijen beloofden hervormingen zodat Albanië in aanmerking kan komen voor toetreding tot de Europese Unie. Daarbij pleitten partijen voor economische groei, loonsverhogingen en een lagere werkloosheid (nu 14 procent) in het land.

Europese Unie

Het houden van eerlijke verkiezingen is van groot belang voor Albanië (al wel NAVO-lid). Sinds 2014 is Albanië kandidaat-lid van de EU. Het land is er echter nog niet in geslaagd belangrijke zaken door te voeren die essentieel zijn voor een volwaardig EU-lidmaatschap, zoals het hervormen van het corrupte rechtssysteem. De laatste maanden beschuldigden partijen elkaar van betrokkenheid bij georganiseerde misdaad en illegale drugshandel.

Een overeenkomst in mei maakte een einde aan een boycot van de Democraten, die stelden dat de verkiezingen konden worden gemanipuleerd. Om veilige verkiezingen te garanderen zijn zesduizend politieagenten en ruim driehonderd internationale observanten ingezet. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn honderden pogingen tot stemmen kopen gedaan - een misdrijf dat kan leiden tot celstraf.

Hoge temperaturen

Stembureaus bleven een uur langer open wegens de lage opkomst, die vermoedelijk te wijten was aan het weer (39 graden Celsius) en de datum (het eind van de Ramadan). Politiek leiders moedigden aan te stemmen: “Vandaag heeft Albanië God nodig, meer dan ooit”, zei Edi Rama. Zo’n 43,9 procent van de inwoners zou uiteindelijk hebben gestemd.