Ruim 50.000 demonstranten bij actie kerncentrale Tihange

Ruim vijftigduizend mensen hebben zich tussen Maastricht, Aken (Duitsland) en Luik en Tihange (België) aangesloten bij een in totaal 90 kilometer lange menselijke ketting. Betogers eisten de sluiting van de Belgische kerncentrale in Tihange. Ze maken zich zorgen om de veiligheid.

In reactoren in zowel Doel als Tihange - centrales met zeven reactoren waarvan sommigen nog uit de jaren 70 zijn - zijn scheurtjes gevonden. Ook op de veiligheidscultuur in de centrales zouden zaken aan te merken zijn.

In buurlanden zorgen de reactoren al enige tijd voor onrust: ze liggen immers niet ver van de grens (Doel ligt op 2 kilometer van de grens met Nederland). Minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu (VVD) riep in december nog op tot een tijdelijke sluiting in afwachting van een veiligheidsonderzoek.

Volgens de Nederlandse actiegroep WISE (World Information Service on Energy), een van de initiatiefnemers van de huidige protestactie, kunnen de scheurtjes in de reactoren een kernsmelting veroorzaken “waarna je heel Limburg kunt ontruimen”.

Kosten

Eerder was het onduidelijk of de protestactie kon doorgaan wegens de kosten voor veiligheids- en verkeersmaatregelen - zo’n 60.000 euro. Dat geld had de organisatie niet. Inmiddels hebben de provincie Limburg en de gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem, Maastricht, Heerlen, Valkenburg en Eijsden-Margraten gegarandeerd dat de kosten - zo’n 66.000 euro - gedekt zouden worden, meldt persdienst ANP.