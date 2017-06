‘Ransomware in zeker vijftien Nederlandse ziekenhuizen’

Zeker vijftien ziekenhuizen in Nederland kregen de laatste drie jaar te maken met ransomware (gijzelsoftware), schrijft de NOS na een rondgang onder vijfentwintig ziekenhuizen. In één ervan werd ransomware op 75 computers aangetroffen.

Ransomware blokkeert computergegevens waarna gebruikers losgeld (ransom) moeten betalen om de pc te ontgrendelen. Criminelen verdienen jaarlijks honderden miljoenen met de software. Ransomware verspreidt zich meestal via (nep-)mails, soms via bedrijfsnetwerken, zoals bij WannaCry, dat in korte tijd wist door te dringen tot een groot aantal computers en netwerken.

Back-ups

Ziekenhuizen maken vrijwel dagelijks back-ups waardoor, in dit geval, slechts enkele gegevens verloren gingen. Eerder werden meerdere ziekenhuizen in het Verenigd Koninkrijk getroffen door ransomware: zij moesten operaties uitstellen en soms zelfs sluiten. Vorige maand zei een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) dat ziekenhuizen in Nederland vorig jaar zo’n tien keer getroffen zouden zijn door een ransomware-aanval.

Kwetsbaar doelwit

Ziekenhuizen zijn kwetsbare doelwitten: ze zouden sneller bereid zijn losgeld te betalen, omdat ze het zich niet kunnen permitteren langdurig te sluiten. Bij fusieziekenhuizen bestaan computernetwerken volgens de NVZ uit aan elkaar geplakte systemen, met elk een ander veiligheidsbeleid. Dat maakt het monitoren van verkeer met de buitenwereld lastig.