Ramon Sinkeldam wint NK wielrennen

Wielrenner Ramon Sinkeldam is zondag verrassend Nederlandse kampioen op de weg geworden. De coureur van Team Sunweb versloeg in de sprint van een uitgedund peloton Wouter Wippert en titelverdediger Dylan Groenewegen.

Kort na de finish was er enige verwarring over wie de wedstrijd had gewonnen. Wippert (van Cannondale-Drapac) stak aanvankelijk zijn handen in de lucht, nadat hij met een uiterste jump Sinkeldam nog dacht te hebben gepasseerd. Finishbeelden toonden echter aan dat de renner van Team Sunweb als eerste over de meet kwam. Sinkeldam hoorde vervolgens tot zijn eigen verbazing dat hij het komend jaar de Nederlandse kampioenstrui mag dragen.

De gedoodverfde favoriet Groenewegen kon niet profiteren van de numerieke meerderheid van Team LottoNL-Jumbo in de koers. De ploeg probeerde het wel, en stuurde gedurende de dag verschillende renners mee in de kopgroepen. De pijlen waren echter vooral gericht op de sprint van Groenewegen, de man die het in de komende Tour ook moet gaan doen voor de Nederlandse ploeg.

Slechte coördinatie tussen Groenewegen en Boom

Een uitval, kort voor de finish, van Lars Boom (eveneens Team LottoNL-Jumbo) moest ervoor zorgen dat de sprinttreintjes van de andere ploegen ontregeld zouden worden. Het was echter vooral Groenewegen zelf die alleen kwam te zitten door de actie van Boom. Zijn sprint was vervolgens niet sterk genoeg en kwam te vroeg om zijn titel succesvol te verdedigen.

Na afloop sprak Groenewegen zijn ongenoegen uit over de actie van Boom. Die ging tegen ploegafspraken in, aldus de Amsterdammer tegenover ANP.