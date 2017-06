Opdoeken van banken kost Italië miljarden euro’s

Eigenlijk mocht het nooit meer gebeuren en nu gebeurt het toch: belastingbetalers in Europa moeten miljarden euro’s betalen voor omgevallen banken. De Italiaanse regering zette zondag een bedrag van maximaal 17 miljard euro opzij voor de redding van spaarders en beleggers van Veneto Banca en Banca Popolare di Vicenza, twee middelgrote banken die nu worden opgedoekt.

Het gaat in tegen de gedachte achter de Europese bankenunie, het stelsel van regels dat na de financiële crisis werd opgetuigd. De bedoeling was dat aandeel-en obligatiehouders van banken, en niet belastingbetalers, zouden moeten opdraaien voor noodlijdende banken in de eurozone. Onduidelijk is nog of de Italiaanse ingreep echt in strijd is met de EU-regels. Het lijkt erop dat de Europese autoriteiten ermee akkoord gaan.

Vrijdag verklaarde de Europese Centrale Bank (ECB) de twee banken uit de noordelijke regio Veneto failliet. Daarop kwam meteen het bericht van de Europese autoriteit voor failliete banken (Single Resolution Board, SRB) dat de twee banken volgens Italiaans faillissementsrecht zouden worden opgedoekt. Dit is wat er nu gebeurt.

De twee banken worden formeel niet gered, maar de activiteiten blijven bestaan en worden opgesplitst in een gezond deel (een ‘goede bank’) en een ongezond deel (een ‘slechte bank’). De gezonde delen worden ondergebracht bij Intesa Sanpaolo, de op één na grootste bank van Italië. Maar ook die gezonde delen zitten klaarblijkelijk vol risico’s, want Intesa krijgt meteen 5,2 miljard euro van de staat om de activiteiten van de twee failliete banken te herbergen. Het zal in Brussel vragen oproepen over illegale staatssteun. De Europese Commissie moet daarop letten. De rest van de 17 miljard euro dient om de verliezen van de ‘slechte bank’ op te vangen. Die zit vol met probleemleningen, leningen die bedrijven en burgers niet meer (kunnen) terugbetalen.

Gewone spaarders

Al maanden probeert de Italiaanse regering in onderhandelingen met Brussel te voorkomen dat beleggers moeten opdraaien voor de twee banken. Net als bij andere Italiaanse banken zijn obligatiehouders van Veneto en Populare di Vicenza dikwijls gewone spaarders. Zij werden door hun bank verleid om hun spaargeld om te zetten in obligaties met hogere rendementen. Van het risico waren zij zich minder bewust.

Bij een redding volgens het boekje van de Europese bankenunie zouden die obligatiehouders nu worden aangeslagen. Ze zouden al hun geld kwijt zijn. Bij een reddingsoperatie van vier kleine banken in 2015 paste Italië dit recept wel toe. Dit leidde tot grote onrust en zelfs tot een zelfmoordpoging van een gepensioneerde die al zijn geld kwijt was geraakt. Sindsdien doet de Italiaanse politiek er alles aan om spaarders die hebben belegd, te beschermen. De wankele bank Monte dei Paschi, de op twee na grootste van Italië, wordt daarom ook met belastinggeld op de been gehouden.

De Italiaanse aanpak staat in scherp contrast met de redding van de Spaanse Banco Popular eerder deze maand. Deze bank wordt ook opgedoekt, maar daar nemen beleggers de verliezen. De grote bank Santander neemt Banco Popular over, maar krijgt daarvoor geen miljarden van de staat, zoals Intesa. De Spaanse operatie was in de geest van de Europese bankenunie. Dat is anders in het Italiaanse geval. Ferdinando Giugliano, commentator voor de Italiaanse krant La Repubblica en voor persbureau Bloomberg, schrijft dat de Europese bankenunie “op sterven ligt” nu de ECB en de SRB akkoord zijn gegaan met de Italiaanse ingreep.