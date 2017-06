Marokko voert druk op met terughalen ambassadeur

Marokko heeft zaterdag aangekondigd zijn ambassadeur uit Den Haag terug te roepen en daarmee de diplomatieke relatie met Nederland onder druk gezet. De stap is een gevolg van de weigering door Nederland om een „drugshandelaar” uit te leveren, aldus het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking. Het noemt de gezochte persoon niet bij de naam, maar volgens ingewijden is het duidelijk dat het gaat om de Marokkaanse Nederlander Saïd Chaou.

Nederland noemt de verklaring van Marokko „onbegrijpelijk en onnodig”. „Nederland hecht nu en in de toekomst aan effectieve samenwerking met Marokko”, reageerde het ministerie van Buitenlandse Zaken, „mits gebaseerd op internationaal rechtelijke kaders en bescherming voor de rechtsstaat.” De voor de uitlevering benodigde papieren zouden niet in orde zijn, aldus ingewijden.

Chaou, voormalig parlementslid van de politieke partij Authenticiteit en Moderniteit (PAM), heeft al eerder de toorn gewekt van de Marokkaanse regering. In 2010 en 2015 vaardigde zij internationale opsporingsbevelen tegen hem uit, de eerste wegens „lidmaatschap van een criminele organisatie”, daarna wegens „internationale drugshandel”.

Chaou woonde 22 jaar in Nederland voordat hij april 2007 remigreerde naar het Marokkaanse Al Hoceima. Als politicus uit de Rif kwam Chaou op voor het achtergestelde noorden. Hij wees er onder meer op dat maar liefst 40 procent van de nationale begroting naar de koninklijke familie ging en richtte ‘een club van investeerders in het buitenland’ op die interesse zouden tonen in de Rif.

De naam Chaou werd in 2010 in verband gebracht met een grote drugszaak, maar hij ontkwam aan vervolging door naar Nederland te vluchten. Nederland voldeed niet aan een uitleveringsverzoek in 2010 door Marokko en evenmin in juni 2015, toen na een gezamenlijke actie van justitie in Nederland, Frankrijk en Spanje Chaou in Roosendaal werd opgepakt op verdenking van drugshandel.

Ook in Nederland bleef Chaou actief voor de Rif. Van verschillende kanten wordt hij ervan beschuldigd een rol te willen spelen bij de huidige onrust in de Rif.

Zo werd hij als drijvende kracht gezien achter de oprichting van de ‘Beweging 18 september voor de bevrijding van de Riffijnse Republiek’. Deze zou hebben willen infiltreren in de zogenoemde Hirak-beweging, die sociale verbeteringen eist voor de Rif sinds de dood van de vishandelaar Moshin Fikri op 28 oktober vorig jaar.

Eind mei werd Nasser Zafzafi opgepakt, leider van de Hirak-beweging, omdat die „de eenheid van de staat” zou bedreigen. Zafzafi verklaarde echter niets van separatisme te willen weten. Volgens een ingewijde heeft Chaou gezegd „nooit één cent” aan de Hirak-beweging te hebben betaald.