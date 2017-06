LIVE: Verstappen aast in rappe Red Bull op podiumplek in Bakoe

Max liet gisteren na de kwalificatie weten dat er nog steeds dingen fout gaan met zijn Red BUll, maar dat Renault wel een werkende upgrade heeft geleverd.

“Je merkt dat we wat meer paardenkrachten hebben, dat is mooi. Maar we willen altijd meer. Op de rechte stukken hebben we stappen gemaakt met de topsnelheid en ook in het bochtige gedeelte zitten we goed, dus daaraan merk je dat we stappen hebben gezet. Maar als 5e kwalificeren is nog steeds niet goed. De sessie verliep niet ideaal, ik had opnieuw problemen met het vermogen. Telkens weer problemen, daar moeten we echt wat aan doen want dat mag niet gebeuren. Ik had 3e kunnen staan.”