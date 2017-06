Een podiumplek had zomaar gekund

Tegen een van de vrachtwagens van Red Bull in de paddock van het circuit van Assen staat een jonge Nederlander die alweer vergeten lijkt wat er een half uur daarvoor gebeurde. Terwijl Bo Bendsneyder de pers te woord staat, rijdt de 69-jarige Wil Hartog een ereronde over het circuit, veertig jaar na zijn historische overwinning in de 500cc-klasse. De 18-jarige Bendsneyder had in de Moto3-klasse zondag ook de geschiedenis in kunnen gaan. Was het geen overwinning, dan toch echt wel een podiumplek. Als Nederlander in zijn thuisrace, de eerste sinds Wilco Zeelenberg en Loek Bodelier in 1994. Maar hij viel, meters voor de streep, en kreeg niet eens een klassering.

En toch kon hij lachen. Hij had nog even voor de camera’s van de NOS gezegd dat de klap op het asfalt wel meeviel, maar dat hij wel een mentale tik had gekregen. En hij was boos op de man die hem, in ieder geval volgens zijn eigen lezing, het bewuste tikje tegen zijn motor gaf. Maar tien minuten daarna was hij eigenlijk best tevreden. Want in een seizoen waarin het voor de talentvolste motorcoureur van Nederland nog niet erg goed loopt, was deze race het bewijs dat hij het wel kán.

Hij wordt vaak met Verstappen vergeleken, Bendsneyder. Vooral omdat het referentiekader vrij beperkt is en het stempel krijg je als bekwame jonge racer al snel. Op vroege leeftijd met het kleine grut begonnen, de minibike als zijn kart, en dan een stormachtige ontwikkeling: kampioenschappen op de minibike, daarna de Rookie Cup van de MotoGP, die winnen, en een contract krijgen voor het grotere werk. Dat kwam in 2015 voor de lichte Moto3-klasse. En jawel, bij Red Bull(-KTM). Daar reed hij in zijn debuutjaar vorig seizoen prima. Stond twee keer op het podium, kreeg een welverdiende verlenging van zijn contract. Dit jaar gaat het stroef, ontbrak het volgens de Finse teambaas Aki Ajo wat aan zelfvertrouwen. Dat kreeg Bendsneyder de afgelopen dagen in Assen voor ruim 100.000 fans terug, en dan vooral zaterdag tijdens de kwalificatie. Hij werd tweede, in de regen. Dat kan een zekere andere coureur ook zo goed.

Bendsneyder had met agressief rijden zondag lang zicht op in ieder geval het podium, even reed hij zelfs eerste. Hij kreeg luid applaus van de Nederlanders op de tribune, dat hielp, zei hij. Door een fout zakte hij laat in de race weg om na een wanhoopsoffensief in de slotronde onderuit te gaan en via het gras weg te hinken. Maar hij had in elk geval laten dat hij, als hij goed is, voorin kan meedoen. Eigenlijk was dat meer waard.

Vervolgens kon hij op zijn gemak zien hoe zijn grote idool Valentino Rossi – Bendsneyder rijdt met nummer 46, bewust het omgekeerde van Rossi’s 64 – voor de tiende keer in Assen won. Eveneens in een seizoen waarin het nog niet zo lekker liep, eveneens met agressief rijden. Alleen zat het hem iets meer mee.