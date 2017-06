Een immense lijst van alle leugens van Trump

Donald Trump verloor de “popular vote” omdat er 3 tot 5 miljoen illegale stemmen werden uitgebracht, aldus de Amerikaanse president afgelopen januari. President Obama tapte Trumps telefoonverkeer af, verklaarde Trump in maart. En de Verenigde Staten behoren tot de landen met de hoogste belastingplicht, zei de Republikein afgelopen week.

Zomaar een greep uit de enorme lijst die The New York Times samenstelde van alle leugens van president Donald Trump. De lijst vangt aan op 21 januari jongstleden, de dag nadat dat Trump werd beëdigd als de vijfenveertigste Amerikaanse president. Op die dag zei hij tegen de oorlog in Irak te zijn geweest. Dit terwijl hij Bush zijn beslissing om Saddam Hoessein gewapenderhand af te zetten indertijd juist steunde.

‘Lying media!!!’

Dat de lijst uit de koker van The New York Times komt, is niet zo vreemd. Samen met CNN en de Washington Post ligt de krant in de vuurlinie van Trumps aanvallen op wat de president omschrijft als “lying, dishonest media”, “fake news” en zelfs “enemy of the American people” - liefst in kapitalen en gevolgd door veel uitroeptekens. Ondertussen blijven de drie media over de gang van zaken in Washington berichten, vaak op basis van lekken uit het Witte Huis - tot grote ergernis van Trump.

Doel

De lijst is volgens The New York Times ook niet zomaar een aardigheidje, maar dient een maatschappelijk doel. De krant schrijft:

“Veel Amerikanen zijn gewend geraakt aan de leugens van president Trump. Maar hoe normaal ze ook zijn geworden, het land kan het zich niet permitteren om hier ongevoelig voor te worden.”

Eerdere lijst

Het is niet de eerste keer dat The New York Times een grote lijst met uitlatingen van president Trump samenstelde. In april, nadat de eerste honderd dagen van Trumps termijn erop zaten, kwam de krant met een lijst van alle tweets van de Republikein. Die werden keurig verdeeld in categorieën, zoals “vitten op Obama”, “het in diskrediet brengen van de media” en (met stip op één) “Making America Great Again”.

Ook op de nieuwste lijst zijn weer allerlei statistieken losgelaten. Zo is er een kalendertje met dagen waarop Trump wel loog in het openbaar en dagen waarop hij dit niet deed. Er wordt ook onderscheid gemaakt tussen opzettelijke leugens en mogelijke vergissingen, voor zover mogelijk. Dit levert op zeker 73 van de eerste 117 dagen van Trumps presidentschap onwaarheden op uit de mond van het staatshoofd.

Benieuwd wat er zoal op de lijst staat? Bekijk hem hier.