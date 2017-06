Dodental aardverschuiving China loopt op tot 24

Het dodental ten gevolge van de aardverschuiving die zaterdagochtend plaatsvond in het Chinese dorp Xinmo is opgelopen tot zeker 24. Reuters schrijft zondag dat nog minstens 109 mensen vermist zijn. De kans op het vinden van overlevenden onder het puin neemt aanzienlijk af.

Een grootschalige reddingsoperatie met meer dan drieduizend reddingsmedewerkers is op touw gezet om mensen van onder de modder te redden. Xinmo, dat in het zuiden van China ligt, ligt in een gebied dat vaker getroffen wordt door aardverschuivingen en aardbevingen. Volgens de Chinese autoriteiten zijn aanhoudende regenbuien de oorzaak van de aardverschuiving zaterdag.

In de provincie Sichuan kwamen in 2008 bij een aardbeving 70.000 mensen om het leven. Die beving, met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter, was de zwaarste in China sinds dertig jaar.