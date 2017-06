Deze keuken serveert 40.000 gratis maaltijden per dag

Wie weleens een kerstdiner voor dertig familieleden heeft klaargemaakt, weet wat kookstress is. Is alles wel op tijd klaar? Heb ik geen ingrediënten vergeten? En, ook niet onbelangrijk, smaakt het ook nog ergens naar?

Dergelijke keukenpaniek valt in het niet bij wat de koks van de Indiase Shri Saibaba-tempel dagelijks moeten doorstaan. Daar werken zeshonderd mensen in twee ploegen dag in, dag uit om veertigduizend warme maaltijden op tafel te zetten. Helemaal gratis, want het eten is bedoeld voor de hulpbehoevenden in het door armoede geplaagde India. Videokanaal Great Big Story nam een kijkje:

Het is daarmee een van de grootste megakeukens in Azië. De spil in dit enorme dagelijkse proces is Sanjay Laxman Kumbar, die zorgt dat de enorme hoeveelheden eten iedere dag worden geleverd, uitgepakt en gekookt tot warme vegetarische maaltijden. Om 6.30 uur begint de eerste ploeg en om 10 uur staat het eerste voedsel op tafel. Eten wordt geserveerd tot 22.00 uur.

Sai Baba

De tempel werd in 2008 gebouwd en serveert 365 dagen per jaar gratis eten. Het concept werd opgezet naar de leer van de populaire Indiase goeroe Sai Baba (1926 - 2011). “Baba zei altijd dat ieder mens voedsel om te eten en water om te drinken moet hebben”, aldus Kumbar.

De hoeveelheden eten die er dagelijks doorheen gaan zijn indrukwekkend. Zeker 3,3 ton brood, 2 ton groenten en bijna 1 ton linzen. Ter vergelijking: een normale avondmaaltijd is doorgaans zo’n 500 gram in gewicht. Dat is ongetwijfeld een hoop werk, maar dat vindt Kumbar prima:

“Ik wil dat iedereen hier met een tevreden gevoel weggaat. Dat is waar ik gelukkig van wordt. Meer heb ik niet nodig.”

De ligging van de tempel: